В Ташкенте скончался еще один пациент с COVID-19 — это второй случай за сутки

Это 22-й случай смерти больного коронаврусом и второй случай, о котором сообщено за последние сутки.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Ташкенте скончался 22-й пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом сообщил Минздрав.

По данным ведомства, 20 июня житель Юнусабадского района был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в отделение реанимации Республиканского научного центра неотложной медицинской помощи.

42-летнему пациенту поставили диагноз "повторное острое нарушение мозгового кровообращения". У мужчины случился повторный инсульт. Первый раз он перенес инсульт в 2018-м.

22 июня пришли анализ на коронавирус. Они оказались положительными. После этого пациента перевели в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии.

Однако состояние мужчины резко ухудшилось, и его подключили к аппарату ИВЛ.

Несмотря на оказанную помощь, пациент скончался от резкого нарушения мозгового кровообращения и острой дыхательной и легочно-сердечной недостаточности.

Накануне мы сообщали о смерти от инфаркта врача, у которого позднее была выявлена инфекция.

Таким образом, за сутки от коронавируса скончались двое граждан республики.

По последним данным, в Узбекистане с момента начала пандемии выявлено 7 948 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 5 329 граждан, на лечении находятся — 2 597.