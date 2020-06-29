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Медик в машине скорой помощи

В Ташкенте скончался еще один пациент с COVID-19 — это второй случай за сутки

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200629/14435425/V-Tashkente-skonchalsya-esche-odin-patsient-s-COVID-19--eto-vtoroy-sluchay-za-sutki.html

Это 22-й случай смерти больного коронаврусом и второй случай, о котором сообщено за последние сутки.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Ташкенте скончался 22-й пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом сообщил Минздрав.

Машина скорой медицинской помощи
© Sputnik / Илья Питалев
В Ташкенте скончался врач, заразившийся COVID-19, — первый случай в стране

По данным ведомства, 20 июня житель Юнусабадского района был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в отделение реанимации Республиканского научного центра неотложной медицинской помощи.

42-летнему пациенту поставили диагноз "повторное острое нарушение мозгового кровообращения". У мужчины случился повторный инсульт. Первый раз он перенес инсульт в 2018-м.

22 июня пришли анализ на коронавирус. Они оказались положительными. После этого пациента перевели в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии.

Однако состояние мужчины резко ухудшилось, и его подключили к аппарату ИВЛ.

Несмотря на оказанную помощь, пациент скончался от резкого нарушения мозгового кровообращения и острой дыхательной и легочно-сердечной недостаточности.

Накануне мы сообщали о смерти от инфаркта врача, у которого позднее была выявлена инфекция.

Таким образом, за сутки от коронавируса скончались двое граждан республики.

По последним данным, в Узбекистане с момента начала пандемии выявлено 7 948 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 5 329 граждан, на лечении находятся — 2 597.

Теги:
коронавирус, Узбекистан, Ташкент



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