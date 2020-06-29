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Санитарная обработка автобусов

Ряд автобусов возобновят движение из Ташкента в регионы — стоимость билетов

© Sputnik / Александр Гальперин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200629/14441287/Ryad-avtobusov-vozobnovyat-dvizhenie-iz-Tashkenta-v-regiony--skolko-budut-stoit-bilety.html

С 30 июня планируется запустить несколько междугородних рейсов, в том числе в Навои, Каттакурган и Хиву.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Автовокзал Ташкента опубликовал стоимость билетов на междугородние автобусы, которые планируется запустить с 30 июня.

Рейсы и цены

  • 7.40 Ташкент — Джуш (Самаркандская область): 51 тысяча сумов
  • 9.15 Ташкент — Бухара: 66 тысяч сумов
  • 9.30 Ташкент — Навои: 52 тысячи сумов
  • 10.20 Ташкент — Каракуль: 73 тысячи сумов
  • 10.30 Ташкент — Карши: 54 тысячи сумов
  • 11.00 Ташкент — Каттакурган: 45 тысяч сумов
  • 12.00 Ташкент — Бухара: 66 тысяч сумов
  • 18.00 Ташкент — Нукус: 100 тысяч сумов
  • 18.00 Ташкент — Хива: 115 тысяч сумов
  • 20.00 Ташкент — Бухара: 66 тысяч сумов

Напомним, междугородние автобусы возобновили работу с 15 июня в "желтых" и "зеленых" регионах Узбекистана. Перевозчики обязаны дезинфицировать транспорт в пункте назначения, допускать в салон только пассажиров в медицинских масках, принимать меры для обеспечения водителей масками и перчатками, которые нужно регулярно менять.

Несколько рейсов из Ташкента были запущены с 16 июня. В том числе в Кунграт (время отправления — 16.00), Ургенч (17.00), Денау (17.40 и 19.00).

Теги:
рейс, автобусы, Ташкент, Узбекистан



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