Ряд автобусов возобновят движение из Ташкента в регионы — стоимость билетов

С 30 июня планируется запустить несколько междугородних рейсов, в том числе в Навои, Каттакурган и Хиву.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Автовокзал Ташкента опубликовал стоимость билетов на междугородние автобусы, которые планируется запустить с 30 июня.

Рейсы и цены

7.40 Ташкент — Джуш (Самаркандская область): 51 тысяча сумов

Ташкент — Джуш (Самаркандская область): 51 тысяча сумов 9.15 Ташкент — Бухара: 66 тысяч сумов

Ташкент — Бухара: 66 тысяч сумов 9.30 Ташкент — Навои: 52 тысячи сумов

Ташкент — Навои: 52 тысячи сумов 10.20 Ташкент — Каракуль: 73 тысячи сумов

Ташкент — Каракуль: 73 тысячи сумов 10.30 Ташкент — Карши: 54 тысячи сумов

Ташкент — Карши: 54 тысячи сумов 11.00 Ташкент — Каттакурган: 45 тысяч сумов

Ташкент — Каттакурган: 45 тысяч сумов 12.00 Ташкент — Бухара: 66 тысяч сумов

Ташкент — Бухара: 66 тысяч сумов 18.00 Ташкент — Нукус: 100 тысяч сумов

Ташкент — Нукус: 100 тысяч сумов 18.00 Ташкент — Хива: 115 тысяч сумов

Ташкент — Хива: 115 тысяч сумов 20.00 Ташкент — Бухара: 66 тысяч сумов

Напомним, междугородние автобусы возобновили работу с 15 июня в "желтых" и "зеленых" регионах Узбекистана. Перевозчики обязаны дезинфицировать транспорт в пункте назначения, допускать в салон только пассажиров в медицинских масках, принимать меры для обеспечения водителей масками и перчатками, которые нужно регулярно менять.

Несколько рейсов из Ташкента были запущены с 16 июня. В том числе в Кунграт (время отправления — 16.00), Ургенч (17.00), Денау (17.40 и 19.00).