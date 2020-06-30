В Самаркандской области появились на свет сиамские близнецы редкого вида

У девочек одно тело, одна пара рук и ног, одно сердце, два легких, один желудок и одна матка. Они относятся к редчайшему виду сиамских близнецов - дицефальным парапагам.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. В Самаркандской области редкое явление: родились двухголовые сиамские близнецы, сообщается в сюжете телеканала STV.

"27 июня девочки родились в результате кесарева сечения, их вес составляет 4600 граммов, рост 48 см. На данный момент у новорожденных одышка и сердечная недостаточность, пока они дышат увлажненным подогретым кислородом. Состояние оценивается как критическое", - говорится в информации.

У девочек одно тело, одна пара рук и ног, одно сердце, два легких, один желудок и одна матка. Они относятся к редчайшему виду сиамских близнецов - дицефальным парапагам.

По словам врача Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра Фаровона Самиева, сейчас близнецы проходят лечение в отделении интенсивной терапии для новорожденных.

Известно, что дефект плода был обнаружен у матери на 21 неделе беременности.