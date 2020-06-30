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Администратор в гостинице

Всех прибывающих граждан будут размещать в гостиницах на 14-дневный карантин

© CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200630/14445108/Vsekh-pribyvayuschikh-grazhdan-budut-razmeschat-v-gostinitsakh-na-14-dnevnyy-karantin.html

Список гостиниц был сформирован Госкомтуризмом и Агентством санэпидемнадзора. Эти отели, в свою очередь, должны будут заключить соглашение с Нацгвардией о круглосуточной охране своих объектов.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Специальная республиканская комиссия определила новые меры по предотвращению распространения коронавируса в Узбекистане.

В частности, речь идет о гражданах, возвращающихся домой из стран с нестабильной эпидемиологической обстановкой.

Теперь они должны будут провести две недели на карантине в гостиницах.

"Был утвержден временный 14-дневный карантинный контрольный период для граждан, въезжающих в Узбекистан из стран, где заболеваемость коронавирусной инфекцией не снизилась", — говорится в сообщении Минздрава.

Список гостиниц был сформирован Государственным комитетом по развитию туризма и Агентством санитарно-эпидемиологического надзора.

В них медучреждения на контрактной основе будут предоставлять прибывшим гражданам медицинские услуги. 

Также Спецкомиссия продумала, как именно данные лица будут доставляться до гостиницы из пункта прибытия.

"Граждане будут перевозиться в гостиницы из международных аэропортов и пограничных контрольно-пропускных пунктов под надзором сотрудников ДПС", — следует из официального заявления.

При строгом соблюдении всех вышеперечисленных требований туроператорам и авиаперевозчикам разрешается организовывать полеты в Узбекистан для узбекских или иностранных граждан, постоянно проживающих на территории республики, при условии, что они будут останавливаться в гостиницах на 14-дневный карантин.

Теги:
Узбекистан, Карантин, гостиница, Туризм



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