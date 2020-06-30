В Узбекистане всех пациентов с COVID-19 разделят на три категории

Инфицированные будут подразделяться на три категории — с легкой формой коронавируса (бессимптомное течение болезни), со средней тяжестью (повышенная температура) и с тяжелой формой.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Узбекистане всех граждан, у которых выявлен коронавирус, распределят на три группы в зависимости от степени тяжести заболевания.

Данное решение было принято Спецкомиссией по борьбе c COVID-19.

Пациенты будут разделены на следующие категории:

те, у кого болезнь протекает в легкой форме (бессимптомно);

те, у кого диагностирована средняя тяжесть заболевания (есть повышенная температура и иные симптомы);

те, у кого болезнь протекает в тяжелой форме.

Подходы к лечению данных граждан также будут разными.

Так, к примеру, с 5 июля бессимптомных пациентов с COVID-19 разрешили лечить на дому на основании рекомендаций врача.

Если в течение 10 дней никаких признаков инфекции у граждан легкой формой коронавируса не выявится, то медицинский надзор за ними осуществляться не будет.

Контактировавшим с заболевшими разрешается провести провести 14-дневный карантинный период дома или в гостинице в соответствии с утвержденным списком отелей и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических и карантинных требований.

Контроль за пациентами с легкой формой COVID-19 и контактировавшими с ними лицами будут осуществлять совместно МВД, Нацгвардия и Министерство по поддержке махалли и семьи.

Всех граждан будут контролировать по адресу их проживания.

В случае нарушения карантинных требований предусмотрена ответственность, предупредили в Спецкомиссии.

Напомним, что, по последним данным, с начала пандемии в Узбекистане выявлено 8 298 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 5 496 граждан, на лечении находятся 2 778.