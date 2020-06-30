В Узбекистане всех пациентов с COVID-19 разделят на три категории

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Узбекистане всех граждан, у которых выявлен коронавирус, распределят на три группы в зависимости от степени тяжести заболевания.
Данное решение было принято Спецкомиссией по борьбе c COVID-19.
Пациенты будут разделены на следующие категории:
- те, у кого болезнь протекает в легкой форме (бессимптомно);
- те, у кого диагностирована средняя тяжесть заболевания (есть повышенная температура и иные симптомы);
- те, у кого болезнь протекает в тяжелой форме.
Подходы к лечению данных граждан также будут разными.
Так, к примеру, с 5 июля бессимптомных пациентов с COVID-19 разрешили лечить на дому на основании рекомендаций врача.
Если в течение 10 дней никаких признаков инфекции у граждан легкой формой коронавируса не выявится, то медицинский надзор за ними осуществляться не будет.
Контактировавшим с заболевшими разрешается провести провести 14-дневный карантинный период дома или в гостинице в соответствии с утвержденным списком отелей и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических и карантинных требований.
Контроль за пациентами с легкой формой COVID-19 и контактировавшими с ними лицами будут осуществлять совместно МВД, Нацгвардия и Министерство по поддержке махалли и семьи.
Всех граждан будут контролировать по адресу их проживания.
В случае нарушения карантинных требований предусмотрена ответственность, предупредили в Спецкомиссии.
Напомним, что, по последним данным, с начала пандемии в Узбекистане выявлено 8 298 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 5 496 граждан, на лечении находятся 2 778.