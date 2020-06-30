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Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

В Узбекистане всех пациентов с COVID-19 разделят на три категории

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200630/14446352/V-Uzbekistane-vsekh-patsientov-s-COVID-19-razdelyat-na-tri-kategorii.html

Инфицированные будут подразделяться на три категории — с легкой формой коронавируса (бессимптомное течение болезни), со средней тяжестью (повышенная температура) и с тяжелой формой.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Узбекистане всех граждан, у которых выявлен коронавирус, распределят на три группы в зависимости от степени тяжести заболевания.

Данное решение было принято Спецкомиссией по борьбе c COVID-19.

Пациенты будут разделены на следующие категории:

  • те, у кого болезнь протекает в легкой форме (бессимптомно);
  • те, у кого диагностирована средняя тяжесть заболевания (есть повышенная температура и иные симптомы);
  • те, у кого болезнь протекает в тяжелой форме.

Подходы к лечению данных граждан также будут разными.

Администратор в гостинице
© CC0 / pixabay
Всех прибывающих граждан будут размещать в гостиницах на 14-дневный карантин

Так, к примеру, с 5 июля бессимптомных пациентов с COVID-19 разрешили лечить на дому на основании рекомендаций врача.

Если в течение 10 дней никаких признаков инфекции у граждан легкой формой коронавируса не выявится, то медицинский надзор за ними осуществляться не будет.

Контактировавшим с заболевшими разрешается провести провести 14-дневный карантинный период дома или в гостинице в соответствии с утвержденным списком отелей и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических и карантинных требований.

Контроль за пациентами с легкой формой COVID-19 и контактировавшими с ними лицами будут осуществлять совместно МВД, Нацгвардия и Министерство по поддержке махалли и семьи.

Всех граждан будут контролировать по адресу их проживания.

В случае нарушения карантинных требований предусмотрена ответственность, предупредили в Спецкомиссии.

Напомним, что, по последним данным, с начала пандемии в Узбекистане выявлено 8 298 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 5 496 граждан, на лечении находятся 2 778.

Теги:
Узбекистан, коронавирус



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