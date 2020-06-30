Также в столицу планируется завезти 10 специальных заправочных станций, на которых можно будет зарядить электромобиль за 30 минут.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. Ташкентские таксисты теперь смогут испробовать настоящие электромобили, сообщает хокимият.

Известно, что парк службы такси пополнился 500 электромобилями, привезенными из Китая.

"Это на 100% электромобиль. Он может проехать на одном заряде 419 км в городских условиях, 540 км — по трассе. Ёмкость аккумулятора – 53 кВт. Если проехать около 400 км, то один километр может обойтись в 50-60 сумов", — рассказал Азамат Рашидов, официальный представитель китайской компании.

Таксисту также предоставляется восьмилетняя гарантия на аккумулятор электромобиля. В зависимости от позиций цены варьируются в пределах от 23 до 25 тысяч долларов.

Хокимият Таксисты в Ташкенте получат китайские электромобили - фото

Отмечается, что автомобиль можно зарядить и дома. На полный заряд потребуется 19 часов.

Также в столицу планируется завезти 10 специальных заправочных станций, на которых можно будет зарядить электромобиль за 30 минут.