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Вырубка деревьев в Страшенах.

Кого и на сколько оштрафуют за причинение вреда экологии и окружающей среде

© Sputnik / Геннадий Вакуловский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200630/14451418/Kogo-i-na-skolko-oshtrafuyut-za-prichinenie-vreda-ekologii-i-okruzhayuschey-srede.html

За незаконную вырубку деревьев, кустарников, а также сжигание растительного мусора и выброс отходов в неположенном месте на граждан и должностных лиц возлагается административная ответственность от 0,5 до 20 МРОТ.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. Сегодня, 30 июня, состоялся брифинг с участием пресс-секретаря Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Бунеда Абдуллаева, сообщают в штабе АИМК.

В ходе мероприятия стало известно, что за незаконную вырубку деревьев и кустарников возлагается административное наказание.

Гражданин обязан выплатить штраф в размере 5-15 МРОТ (минимальный размер оплаты труда), а если правонарушение совершило должностное лицо, то ему придется заплатить от 10 до 20 МРОТ. За сжигание навоза, сена, прутьев или другого растительного мусора на полях и в населенных пунктах виновного оштрафуют на сумму, приравненную к 3-5 МРОТ, а чиновник заплатит от 5 до 10 МРОТ.

Помимо этого, административную ответственность влечет за собой сброс твердых бытовых, строительных, а также жидких отходов в неположенном месте. Граждане оплатят штраф от 0,5 до 3 МРОТ (111,5-669 тысяч сумов), а представители власти – от 3 до 5 МРОТ (669-1,115 тысяч сумов).

Напомним, в конце мая в Шерабадском районе Сурхандарьинской области разразился скандал из-за вырубки 35 деревьев для строительства автосервиса. Ущерб, нанесенный злоумышленником окружающей среде, был оценен в 165 млн сумов.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан



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