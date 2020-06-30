Белорусская "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Узбекистан

Также авиакомпания до 31 июля не будет выполнять полеты во все города России и Казахстана.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Белорусская "Белавиа" продлила приостановку регулярных рейсов в Узбекистан, Россию и Казахстан по 31 июля включительно, сообщили в компании.

"Компания вынуждена продлить приостановку регулярных рейсов по 31 июля включительно во все города России, а также в Казахстан и Узбекистан", — говорится в публикации на странице "Белавиа" в Instagram.

Напомним, в Министерстве транспорта Узбекистана ранее отреагировали на распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о том, что некоторые иностранные авиакомпании возобновят регулярные рейсы в республику с 1 июля 2020 года и уже, якобы, стартовали продажи билетов.

В ведомстве напомнили, что согласно решению Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, карантинные ограничения в республике продлены до 1 августа. Решение о возобновлении регулярных авиарейсов примет Спецкомиссия, а до тех пор будут выполняться только чартерные рейсы. Граждан убедительно попросили не покупать авиабилеты.