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Девушки в национальных костюмах. Бухара, Узбекистан

Агентство по делам молодежи создано в Узбекистане

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200630/14451642/Agentstvo-po-delam-molodezhi-sozdano-v-Uzbekistane.html

Новое ведомство, филиалы которого расположены во всех регионах страны, отвечает за разработку и реализацию единой государственной политики, стратегических направлений и госпрограмм во всех молодежных областях и направлениях.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Узбекистане в соответствии с указом президента создано Агентство по делам молодежи, сообщили в хокимияте Бухарской области.

Согласно документу, ведомство разрабатывает и реализует единую государственную политику, стратегические направления и госпрограммы во всех молодежных областях и направлениях. Учреждение осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере молодежной политики.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Помимо этого, указом утверждена программа дополнительных мер по дальнейшему развитию государственной молодежной политики в Узбекистане. Она предусматривает создание специального молодежного портала. В ближайшее время также будут сформированы национальные индексы для оценки молодежной политики и базы данных молодежного законодательства.

Все мероприятия, проводимые в рамках программы, будут финансироваться агентством напрямую или через распределение государственных грантов и субсидий неправительственными некоммерческими организациями в виде социальных заказов.

Напомним, в Узбекистане 30 июня отмечают День молодежи. В своем поздравлении президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что только в рамках программы "Молодежь — наше будущее" на реализацию 7 775 бизнес-проектов молодых предпринимателей выделены кредиты в объеме свыше 1 трлн 635 млрд сумов и создано около 40 тысяч рабочих мест.

Теги:
Агентство по делам молодежи, молодежь, Узбекистан



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