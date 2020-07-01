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Пустой класс

Начался прием в специализированные школы и школы-интернаты — что нужно знать

Unsplash / Barry Zhou
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200701/14452924/Nachalsya-priem-v-spetsializirovannye-shkoly-i-shkoly-internaty--chto-nuzhno-znat.html

Учащиеся будут приниматься на основе результатов отборочного конкурса, проводимого Государственным центром тестирования по определенным предметам.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. С сегодняшнего дня в Узбекистане начинается прием документов в государственные специализированные общеобразовательные школы и школы-интернаты с углубленным изучением некоторых дисциплин.

Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.

"Документы в специализированные общеобразовательные учреждения будут принимать, в зависимости от класса и специализации, с 1 по 31 июля или с 1 по 20 июля этого года", — говорится в сообщении.

В связи с пандемией, подавать документы необходимо онлайн. 

© Sputnik / Кирилл Брага
В школах будут введены новые факультативные предметы

Отбор учащихся будет осуществляться на основе тестирования по определенным предметам. Конкурс будет проводить Государственный центр тестирования.

Решение о том, кто из учащихся успешно поступил, а кто — нет, будет принято в августе после окончания вступительных испытаний в высшие учебные заведения.

Важно: из-за введенных в стране карантинных ограничений сроки проведения отборочных конкурсов могут измениться. 

Изучить список необходимых документов и специализированных образовательных учреждений можно здесь.

Теги:
Узбекистан, школьники, школа, Образование



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