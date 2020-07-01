Начался прием в специализированные школы и школы-интернаты — что нужно знать

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. С сегодняшнего дня в Узбекистане начинается прием документов в государственные специализированные общеобразовательные школы и школы-интернаты с углубленным изучением некоторых дисциплин.
Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.
"Документы в специализированные общеобразовательные учреждения будут принимать, в зависимости от класса и специализации, с 1 по 31 июля или с 1 по 20 июля этого года", — говорится в сообщении.
В связи с пандемией, подавать документы необходимо онлайн.
Отбор учащихся будет осуществляться на основе тестирования по определенным предметам. Конкурс будет проводить Государственный центр тестирования.
Решение о том, кто из учащихся успешно поступил, а кто — нет, будет принято в августе после окончания вступительных испытаний в высшие учебные заведения.
Важно: из-за введенных в стране карантинных ограничений сроки проведения отборочных конкурсов могут измениться.
Изучить список необходимых документов и специализированных образовательных учреждений можно здесь.