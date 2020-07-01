Где в Узбекистане готовят самый дешевый плов — данные Госкомстата

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Государственном комитете по статистике провели исследование цен на готовый плов в различных регионах Узбекистана.
Наблюдения проводились выборочно на предприятиях общественного питания центральных регионов страны.
|Регион
|Цена одной порции плова (в сумах)
|Цена 1 кг плова (7 порций)
|Республика Каракалпакстан
|13 333
|93 331
|Андижанская область
|14 800
|103 600
|Бухарская область
|16 333
|114 331
|Джизакская область
|15 166
|106 162
|Кашкадарьинская область
|16 250
|113 750
|Навоийская область
|13 00
|91 000
|Наманганская область
|11 571
|80 997
|Самаркандская область
|16 000
|112 000
|Сурхандарьинская область
|11 800
|82 600
|Сырдарьинская область
|14 667
|102 669
|Ташкентская область
|14 333
|100 331
|город Ташкент
|16 600
|116 200
|Ферганская область
|15 250
|106 750
|Хорезмская область
|14 200
|99 400
Таким образом, получается, что средняя цена самого недорого плова зарегистрирована в Наманганской области — там за него попросят 11 571 сумов за одну порцию, а за один килограмм — 80 997 сумов.
Самый дорогой плов, в свою очередь, готовится в Ташкенте — одна порция обойдется гражданам в 16,6 тысячи сумов, а килограмм будет стоить 116,2 тысячи сумов.
Отмечается, что в исследовании не рассматривались цены в ресторанах и чайханах.