Где в Узбекистане готовят самый дешевый плов — данные Госкомстата

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Государственном комитете по статистике провели исследование цен на готовый плов в различных регионах Узбекистана.

Наблюдения проводились выборочно на предприятиях общественного питания центральных регионов страны.

Регион Цена одной порции плова (в сумах) Цена 1 кг плова (7 порций) Республика Каракалпакстан 13 333 93 331 Андижанская область 14 800 103 600 Бухарская область 16 333 114 331 Джизакская область 15 166 106 162 Кашкадарьинская область 16 250 113 750 Навоийская область 13 00 91 000 Наманганская область 11 571 80 997 Самаркандская область 16 000 112 000 Сурхандарьинская область 11 800 82 600 Сырдарьинская область 14 667 102 669 Ташкентская область 14 333 100 331 город Ташкент 16 600 116 200 Ферганская область 15 250 106 750 Хорезмская область 14 200 99 400

Таким образом, получается, что средняя цена самого недорого плова зарегистрирована в Наманганской области — там за него попросят 11 571 сумов за одну порцию, а за один килограмм — 80 997 сумов.

Самый дорогой плов, в свою очередь, готовится в Ташкенте — одна порция обойдется гражданам в 16,6 тысячи сумов, а килограмм будет стоить 116,2 тысячи сумов.

Отмечается, что в исследовании не рассматривались цены в ресторанах и чайханах.