20:06 01 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.97
  • EUR11411.48
  • USD10173.38
Поиск
Плов

Где в Узбекистане готовят самый дешевый плов — данные Госкомстата

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
135402
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200701/14455822/Gde-v-Uzbekistane-gotovyat-samyy-deshevyy-plov--vyyasnili-v-Goskomstate.html

Отмечается, "индекс плова" был составлен по двум категориям: средняя цена за порцию и средняя цена за килограмм. Анализ проводился только в Центрах плова.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Государственном комитете по статистике провели исследование цен на готовый плов в различных регионах Узбекистана.

Наблюдения проводились выборочно на предприятиях общественного питания центральных регионов страны. 

Регион Цена одной порции плова (в сумах) Цена 1 кг плова (7 порций)
Республика Каракалпакстан 13 333 93 331
Андижанская область 14 800 103 600
Бухарская область 16 333 114 331
Джизакская область 15 166 106 162
Кашкадарьинская область 16 250 113 750
Навоийская область 13 00 91 000
Наманганская область 11 571 80 997
Самаркандская область 16 000 112 000
Сурхандарьинская область 11 800 82 600
Сырдарьинская область 14 667 102 669
Ташкентская область 14 333 100 331
город Ташкент 16 600 116 200
Ферганская область 15 250 106 750
Хорезмская область 14 200 99 400

Таким образом, получается, что средняя цена самого недорого плова зарегистрирована в Наманганской области — там за него попросят 11 571 сумов за одну порцию, а за один килограмм — 80 997 сумов.

Самый дорогой плов, в свою очередь, готовится в Ташкенте — одна порция обойдется гражданам в 16,6 тысячи сумов, а килограмм будет стоить 116,2 тысячи сумов.

Отмечается, что в исследовании не рассматривались цены в ресторанах и чайханах.

Теги:
Узбекистан, плов, Государственный комитет по статистике



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Последний день голосования по поправкам к Конституции РФ — фоторепортаж
Голосование в особом режиме: волеизъявление россиян в Ташкенте
Голосование в особом режиме: волеизъявление россиян в Ташкенте
Новые формы обучения выпускников школ
Куда пойти учиться: МНО предлагает новые формы обучения

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться