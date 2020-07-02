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Врач у окна в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19

В Кашкадарье умер пожилой мужчина с коронавирусом

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (625)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200702/14457942/V-Kashkadare-umer-pozhiloy-muzhchina-s-koronavirusom.html

Последние пять лет пациент находился на диспансерном учете с диагнозом тяжелая форма сахарного диабета.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Гузарском районе Кашкадарьинской области скончался пожилой мужчина, у которого был подтвержден COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана.

По официальным данным, это 27-й случай смерти пациента с коронавирусом в стране.

Как рассказали в Минздраве, С. Х. 7 июня приехал в Янгиюльский район Ташкентской области, а 12 июня вернулся домой на поезде Afrosiyob "Ташкент — Карши". Спустя три дня у мужчины повысилась температура, однако он решил не обращаться к врачам и лечился самостоятельно.

© Sputnik / Александр Кряжев
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При этом, по данным ведомства, последние пять лет С. Х. находился на диспансерном учете с диагнозом тяжелая форма сахарного диабета.

К 29 июня состояние мужчины ухудшилось, и он обратился за медпомощью. В Гузарском районном медицинском объединении ему был поставлен диагноз тяжелая форма двусторонней острой пневмонии, сердечная и дыхательная недостаточность и тяжелая форма сахарного диабета. Мужчину положили в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, он скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Напомним, в Узбекистане с начала пандемии выявлен 8 781 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 5 847 человек, на лечении находятся 2 907 пациентов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (625)
Теги:
коронавирус, пандемия, Узбекистан, Кашкадарьинская область



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