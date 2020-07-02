Когда в Узбекистане начнется прием детей в первый класс

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Прием документов для зачисления в первый класс общеобразовательных школ Узбекистана на 2020-2021 учебный год начнется с 6 июля, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики.
В условиях пандемии документы будут приниматься:
- с 6 по 31 июля — в пределах прикрепленного микрорайона;
- с 1 по 25 августа — за пределами микрорайона в зависимости от вместимости школ.
В Ташкенте документы первоклассников впервые можно будет подать онлайн через сайт qabul.maktab.uz (запись начнется с 5 июля), отметили в МНО.
"Если программа будет успешно реализована в столице, со следующего учебного года она будет постепенно внедряться и в других регионах", — рассказали в министерстве.
Для поступления в первый класс требуются:
- заявление на имя директора;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копии паспортов родителей;
- медицинская справка о здоровье ребенка;
- четыре цветные фотографии ребенка размером 3,5×4,5 см;
Педагоги и психологи проведут разъяснительную работу с родителями, намеревающимися сдать документы на детей, которым еще не исполнится 6,5 года по состоянию на 31 августа.
В 2020-2021 учебном году в школы республики планируется принять в общей сложности 650 116 первоклассников.