Когда в Узбекистане начнется прием детей в первый класс

В 2020-2021 учебном году в школы республики планируется принять в общей сложности 650 116 первоклассников.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Прием документов для зачисления в первый класс общеобразовательных школ Узбекистана на 2020-2021 учебный год начнется с 6 июля, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики.

В условиях пандемии документы будут приниматься:

с 6 по 31 июля — в пределах прикрепленного микрорайона;

с 1 по 25 августа — за пределами микрорайона в зависимости от вместимости школ.

В Ташкенте документы первоклассников впервые можно будет подать онлайн через сайт qabul.maktab.uz (запись начнется с 5 июля), отметили в МНО.

"Если программа будет успешно реализована в столице, со следующего учебного года она будет постепенно внедряться и в других регионах", — рассказали в министерстве.

Для поступления в первый класс требуются:

заявление на имя директора;

копия свидетельства о рождении ребенка;

копии паспортов родителей;

медицинская справка о здоровье ребенка;

четыре цветные фотографии ребенка размером 3,5×4,5 см;

Педагоги и психологи проведут разъяснительную работу с родителями, намеревающимися сдать документы на детей, которым еще не исполнится 6,5 года по состоянию на 31 августа.

"Мы хотели бы еще раз напомнить вам, что лучше отправлять детей дошкольного возраста в дошкольные учреждения. Вопросы, предложения и жалобы относительно поступления вашего ребенка в первый класс общеобразовательных школ можно направлять в районные (городские) отделы народного образования. Просим родителей строго соблюдать правила карантина и поддерживать социальную дистанцию во время посещения школы", — говорится в публикации.

В 2020-2021 учебном году в школы республики планируется принять в общей сложности 650 116 первоклассников.