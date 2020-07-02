Как мог бы выглядеть герб Узбекистана — фото из рассекреченных архивов

Было предложено несколько вариантов, но победу одержал рисунок герба, созданный группой живописцев из Академии художеств страны.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Герб является одним из официальных государственных символов Узбекистана. Он выглядит вот так:

© Sputnik / Утарбеков Государственный герб Узбекистана

Государственный герб был утвержден 2 июля 1992 года. Каждый его элемент имеет свой скрытый смысл. Так, к примеру, в центре изображена Хумо — птица счастья и свободолюбия. Узбекский поэт Алишер Навои характеризовал Хумо как самое доброе из всех живых существ.

Позади птицы виднеются Амударья и Сырдарья — две главные реки республики.

А за ними — солнце. Оно символизирует свет, озаряющий путь узбекского государства и подчеркивает уникальную природу и климат Узбекистана.

Обрамляет птицу венок из колосьев (символ хлеба), стеблей хлопка (главное богатство страны) и вплетенной ленты государственного флага (символизирует единство народов, живущих в Узбекистане).

Над венком возвышается восьмигранник, внутри него — полумесяц со звездой.

Однако недавно рассекреченные документы позволили увидеть, какие еще были варианты герба в далеком 1992 году. Эскизы были опубликованы агентством "Узархив".

Агентство "Узархив" Отвергнутые эскизы государственного герба Узбекистана

Отмечается, что было предложено несколько вариантов, однако выбор был сделан в пользу рисунка, предложенного Академией художеств Узбекистана.

Законопроект о государственном гербе республики и чертеж находятся в архиве Агентства.