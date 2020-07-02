Как мог бы выглядеть герб Узбекистана — фото из рассекреченных архивов

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Герб является одним из официальных государственных символов Узбекистана. Он выглядит вот так:
Государственный герб был утвержден 2 июля 1992 года. Каждый его элемент имеет свой скрытый смысл. Так, к примеру, в центре изображена Хумо — птица счастья и свободолюбия. Узбекский поэт Алишер Навои характеризовал Хумо как самое доброе из всех живых существ.
Позади птицы виднеются Амударья и Сырдарья — две главные реки республики.
А за ними — солнце. Оно символизирует свет, озаряющий путь узбекского государства и подчеркивает уникальную природу и климат Узбекистана.
Обрамляет птицу венок из колосьев (символ хлеба), стеблей хлопка (главное богатство страны) и вплетенной ленты государственного флага (символизирует единство народов, живущих в Узбекистане).
Над венком возвышается восьмигранник, внутри него — полумесяц со звездой.
Однако недавно рассекреченные документы позволили увидеть, какие еще были варианты герба в далеком 1992 году. Эскизы были опубликованы агентством "Узархив".
Отмечается, что было предложено несколько вариантов, однако выбор был сделан в пользу рисунка, предложенного Академией художеств Узбекистана.
Законопроект о государственном гербе республики и чертеж находятся в архиве Агентства.