В Узбекистане впервые приняли и зарегистрировали электронный документ

В Минюсте отметили, что переход к электронной системе разработки законопроектов стал одним из важнейших шагов, осуществленных в "Год развития науки, просвещения и цифровой экономики".

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. С прошлого года разработка и согласование актов законодательства различными министерствами осуществляется через электронную систему.

По данным Минюста, за этот период были согласованы в электронной форме 5 874 проекта, по 98% из них была проведена правовая экспертиза.

Между тем, как отметили в ведомстве, наибольшую эффективность данная система продемонстрировала в период пандемии.

Сегодня же впервые в истории Узбекистана был принят и зарегистрирован электронный документ. В Минюсте это назвали новым этапом внедрения цифровых технологий в сферу законотворчества.

Плюсы введения электронной системы разработки законопроектов:

акты не будут вноситься в Министерство юстиции в бумажной форме и не будут утверждаться печатью;

при согласовании с министерствами и ведомствами будет применяться электронная цифровая подпись;

акты единовременно выносятся на общественное обсуждение;

акты регистрируются без принятия отдельного приказа министра юстиции, путем присвоения им уникального номера и их внесения в электронный государственный реестр;

зарегистрированные акты автоматически публикуются в Национальной базе данных законодательства.

Переход законотворчества в электронный формат, как отметили в Минюсте, послужит "расширению безбумажного документооборота между государственными органами и организациями, сокращению бюрократии, внедрению цифровых технологий в эту сферу, а также обеспечению прозрачного и оперативного процесса принятия нормативных актов".