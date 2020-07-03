ЕС передал пограничникам Узбекистана средства защиты от COVID-19

В частности, военные получили 830 защитных костюмов, одну тысячу антисептиков и 15 тысяч масок.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Евросоюз передал пограничным войскам Службы государственной безопасности Узбекистана наборы средств индивидуальной защиты от коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе представительства ЕС в республике.

"Пограничные войска Службы государственной безопасности Узбекистана получили средства индивидуальной защиты", — говорится в публикации на Telegram-канале представительства ЕС. В частности, были переданы 830 защитных костюмов, одна тысяча антисептиков и 15 тысяч масок.

По данным пресс-службы, средства защиты переданы в рамках мер программы содействия пограничному контролю в Центральной Азии (BOMCA) по предотвращению рисков для здоровья пограничников из стран региона в условиях пандемии COVID-19.

В 2003 году ЕС запустил специальную программу BOMCA, направленную на укрепление безопасности и борьбу с незаконным трафиком. Со временем действие программы расширилось и стало ориентировано не только на пограничников, но и на другие органы, работающие в области таможни, миграции, сельского хозяйства, здравоохранения.

В Узбекистане число зарегистрированных случаев, по последним данным, составляет 9 078. Скончались 27 пациентов, 6 034 выздоровели, на лечении находятся 3 017 человек.