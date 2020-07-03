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Преподаватель в пустом учебном классе школы

Как улучшили состояние узбекских школ за последние два года

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200703/14468855/Kak-uluchshili-sostoyanie-uzbekskikh-shkol-za-poslednie-dva-goda.html

В течение двух лет были открыты новые школы и капитально отремонтированы старые здания учебных заведений. К тому же, закрыты некоторые филиалы школ с небольшим охватом учеников.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. На протяжении двух лет в сфере народного образования происходили значительные перемены, сообщают в Министерстве.

За прошедший период было построено 80 новых школ, 806 – реконструировано; 1224 – капитально отремонтировано. Помимо этого, 775 школ обеспецили чистой питьевой водой, а 2 551 учебное заведение было избавлено от печей-буржуек. В стране насчитывается около 10 тысяч школ, поэтому многие из них все еще находятся в плохом состоянии.

Стоит отметить, что большую проблему доставляют филиалы школ, которые были построены в основном самим населением для проведения занятий именно в них, а не в основных школах. Такие филиалы, как правило, лишены комфортных условий. В классах слишком мало учеников, из-за чего невозможно организовать качественный учебный процесс в рамках бюджета. Обычно такие филиалы включают в себя 1-2 класса, в которых учатся по 2-3 ученика. На одном уроке могут присутствовать сразу учащиеся 1-3 классов.

Пустой класс
Unsplash / Barry Zhou
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Таким образом, в течение последних двух лет было закрыто 149 филиалов, а 125 – получили статус школы. На данный момент в стране еще остаются открытыми 1179 филиалов, которые со временем будут закрыты или перестроены в полноценные школы, если они расположены в густонаселенных районах.

К тому же, был существенно увеличен объем инвестиций за счет спонсорских вложений, благодаря которым удалось оснастить школы необходимым оборудованием и провести ремонтно-восстановительные работы. Но, несмотря на оказанную помощь со стороны местных органов власти, для ускорения процесса по улучшению состояния школ необходимо дополнительное финансирование.

В будущем планируется привлечь как можно больше заинтересованных лиц для осуществления спонсорской поддержки. Напомним: В 2020-2021 учебном году в школы Узбекистана планируется принять 650 116 первоклассников. Подать документы для зачисления в первый класс можно будет уже с 6 июля.

Теги:
Школа, школы, школа, Узбекистан, Узбекистан



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