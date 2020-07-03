Более 70 абитуриентов смогут поступить на бюджет в Алмалыкский филиал НИТУ "МИСиС"

Всего вуз в 2020/2021 учебном году примет 250 студентов. Документы можно подать через Интернет.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в предстоящем учебном году примет на бюджет 75 человек, сообщили в пресс-службе вуза.

"Квота на 2020/2021 учебный год приема студентов в Алмалыкский филиал НИТУ "МИСиС" определена в количестве 250 человек. Сорок процентов студентов будут обучаться за счет государственного заказа (бюджета) Республики Узбекистан", — говорится в релизе.

На направление "Металлургия (Технология металлов)" примут 75 очников и 25 заочников (заочное отделение открыто в филиале впервые), на "Автоматизацию и управление технологических процессов и производств (по отраслям)" — 25 очников и столько же заочников, на специальность "Горное дело" — 75 очников и 25 заочников.

Сроки подачи документов следующие:

очная форма обучения: с 20 июня по 20 июля;

заочная форма: с 20 июня по 31 июля.

Планируется, что вступительные экзамены по очной форме обучения пройдут с 25 июля по 5 августа, по заочной — с 5 по 15 августа.

Абитуриенты из дальних регионов республики в дни проведения испытаний будут размещены в общежитии филиала, отметили в вузе.

Напомним, на сегодня в Узбекистане работают десять филиалов российских высших учебных заведений. Кроме того, как рассказал ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, планируется открыть еще шесть.