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Здание министерства здравоохранения республики Узбекистан

В Минздраве Узбекистана сменились четыре заместителя министра

Министерство здравоохранения республики Узбекистан
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Сразу четыре замминстра здравоохранения были назначены указом президента страны от 3 июля. Среди них Улугбек Сабиров, Эльмира Баситханова и еще два чиновника из сферы финансов.

ТАШКЕНТ, 3 июл — $putnik. В Министерстве здравоохранения Узбекистана новые кадровые назначения. На должность заместителей назначены Эльмира Баситханова и Улугбек Сабиров, сообщает пресс-служба ведомства

Сабиров родился в 1974 году. В 1997 году окончил Ташкентский государственный второй медицинский институт (ныне Ташкентская медицинская академия)по специальности "Лечебное дело", доктор медицинских наук. До своего назначения он работал на различных должностях в научно-исследовательском институте дерматологии и венерологии. С 2013 года по настоящее время занимал пост директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра дерматологии и косметологии.

Новую должность получила и Эльвира Баситханова, ранее уже занимавшая высокий пост в Минздраве. Она родилась в 1958 году. В 1981 году окончил Ташкентский государственный медицинский институт (ныне Ташкентская медицинская академия), доктор медицинских наук.

Во время подписания документов
Sputnik / Вадим Савицкий
Назначен новый директор Агентства санэпидблагополучия при Минздраве
До назначения работала в Ташкентской городской поликлинике скорой медицинской помощи, где много лет была главным врачом.. Баситханова также занимала пост вице-премьера Узбекистана, а также возглавляла Совет женщин страны и Минюст.

Третье назначение в Минздраве получил Шахрух Шарахметов. Он сменил Баходира Низомова, перешедшего на другую работу.

Шарахметов родился в 1977 году. Выпускник Ташкентского государственного экономического университета, а в 1999 году он окончил университет Великобритании по специальности экономист, финансы и инвестиции.

До этого назначения он фактически занимал должность замминистра финансов.

Новую должность получил и Абдулла Азизов, ставший еще одним заместителям главы Минздрава.

Он получил степень магистра в области финансов и международного бизнеса в Нагойском университете в Японии в 2003 году и в Университете мировой экономики и дипломатии в 2004 году. До перехода на новую должность с 2006 по 2019 год он занимал руководящие посты в ряде престижных компаний Дании. С сентября 2019 года по настоящее время работал заместителем председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг жесткой критике в том числе и финансовую составляющую в деятельности Министерства здравоохранения, что, по всей видимости, послужило причиной кадровых перестановок.

Теги:
назначения, Минздрав Узбекистана, здравоохранение



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