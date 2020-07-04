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Работа фармацевтического предприятия Областной аптечный склад в городе Челябинске

Никакой рекламы: врачи не смогут писать в рецептах торговое название лекарства

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Письменные указания лечащего врача о международном непатентованном наименовании лекарственного средства, его составе, приготовлении и выдаче должны быть на латинском языке, а о способе применения – обязательно на государственном языке.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Министр здравоохранения утвердил Положение о назначении в медицинских организациях лекарственных средств и выписке рецептов по международному непатентованному наименованию, сообщает Norma.uz.

Требования не применяются к лицам, имеющим право на льготы при назначении лекарственных средств, а также при назначении больному лекарств, содержащих в своем составе наркотические средства, их аналоги, психотропные вещества, прекурсоры и ядовитые вещества.

Во всех медицинских организациях, независимо от формы собственности, внедряется обязательный порядок выписки рецептов по международному непатентованному наименованию лекарств.

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© Sputnik / Саид Царнаев
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В документе прописаны порядок выписки больному лекарственных средств (международное непатентованное наименование, дневная доза, способ приема или введения, количество, продолжительность и др.), ее фиксации в учетных документах (история болезни, амбулаторная карта), оформления рецепта в бумажном или электронном виде.

В следующих случаях обоснованность назначения больному лекарственных средств должна быть согласована с заведующим отделом или дежурным врачом либо с клиническим фармакологом медицинской организации:

  • при назначении больному в одно и то же время пяти и более лекарственных средств (независимо от их типа);
  • при наличии осложнений или сопутствующих заболеваний основного заболевания.
Письменные указания лечащего врача о международном непатентованном наименовании лекарственного средства, его составе, приготовлении и выдаче должны быть на латинском языке, а о способе применения – обязательно на государственном языке.

В необходимых случаях, при обеспечении квалифицированного перевода, рецепт может быть написан на другом, понятном больному, языке.

Запрещается оформление рецепта в следующих случаях:

  • при отсутствии у пациента медицинских показаний;
  • на лекарственные средства, не прошедшие госрегистрацию в Узбекистане (за исключением орфанных лекарственных средств);
  • на лекарственные средства, предназначенные к применению только в медицинских организациях, в том числе, лекарственные средства, используемые в качестве наркоза.

Рецепты в бумажном виде или электронные рецепты, не оформленные в соответствии с требованиями Положения, считаются недействительными.

Теги:
Узбекистан, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, врачи, рецепт, лекарства



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