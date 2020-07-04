Узбекские медики обсудили с российскими коллегами цифровизацию медицины

Участники встречи рассмотрели вопросы о влиянии пандемии на ускорение цифровизации здравоохранения, говорили о государственной поддержке инновационной медицины и инвестициях в нее.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана представила российским коллегам алгоритм оперативной деятельности правительства, направленной на максимальную эффективность борьбы с COVID-19, сообщили в пресс-службе структуры.

Первый случай заболевания коронавирусом в Узбекистане был зарегистрирован 15 марта 2020 года, уже 22 марта в Ташкенте было прекращено движение общественного транспорта, а 30 марта – введено ограничение на движение частных автомобилей и по стране полностью остановлено воздушное авиасообщение. С 1 апреля был введен режим самоизоляции, который стал обязательным для всех граждан республики с 6 апреля. Также были введены ограничительные меры на передвижение на мототранспорте (скутерах) и велосипедах.

Эти необходимые и доказавшие свою эффективность меры были озвучены в презентации председателя Национальной палаты Ровшана Изамова в ходе онлайн сессии, посвященной инновационным технологиям в здравоохранении, которая состоялась в рамках Форума InfoSpace. В числе его организаторов - Совет по финансовой и инвестиционно-промышленной политике Торгово-промышленной палаты РФ.

Для реализации мер по нераспространению коронавируса в Узбекистане была создана Республиканская специальная комиссия под руководством премьер-министра страны. Именно эта структура определяет стратегию и конкретные действия на всех этапах пандемии. Результативность этих мер подтверждается статистикой по COVID-19, которая в Узбекистане гораздо более благополучная, чем в других странах.

Рассмотрели также вопросы о влиянии пандемии на ускорение цифровизации здравоохранения, говорили о государственной поддержке инновационной медицины и инвестициях в нее. Речь шла и о внедрении автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов.

Среди изменений в здравоохранении, связанных с технологиями, эксперты отметили цифровизацию мониторинга, профилактики заболеваний, терапии, а также диагностику и принятие решений с помощью искусственного интеллекта.