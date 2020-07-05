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Улица Заводская в Ташкенте

В Ташкенте одно из зданий лишили статуса памятника культуры

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200705/14475818/V-Tashkente-odno-iz-zdaniy-lishili-statusa-pamyatnika-kultury.html

В течении полугода от местных жителей и субъектов предпринимательства поступали многочисленные жалобы. В связи с этим, по дому будет проведена повторная историко-культурная экспертиза.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Министерство культуры отменило все решения по дому №7, расположенному на улице Бабура в Ташкенте. Аннулировано было в том числе заключение Научно-экспертного совета о признании здания архитектурным памятником.

Пресс-служба Министерства культуры
Дом №7 на улице Бабура в Ташкенте

Отмечается, что с марта по май этого года в ведомство поступали многочисленные обращения со стороны как граждан, так и субъектов предпринимательства, в связи с "выявленными нарушениями в регистрации и использованием здания в качестве объекта недвижимости". Это вызвало ожесточенные дискуссии в соцсетях.

Была организована служебная проверка и созвано специальное заседание рукводства Мининстерства культуры.

"По итогам заседания, с учетом заключения специальной рабочей группы, утвержденной соответствующим приказом министра культуры, были отменены все решения, принятые по улице Бобура, дом 7 Яккасарайского района, даны конкретные поручения по проведению повторной историко-культурной экспертизы", — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что этот дом несколько раз признавали объектом культурного наследия. Он был построен в 1930-х годах на улице Бабура, где впоследствии все ансамблевые исторические постройки были признаны объектами историко-культурного наследия.

Особый статус здание имело до 2007 года, однако затем было исключено из списка решением хокима Ташкента Абдукахара Тухтаева.

Спустя 11 лет землю передали застройщику, который начал расселять в дом граждан. Однако многих жителей это не устраивало, и были инициированы попытки по повторному признанию здания объектом культурного наследия.

В апреле Министерство культуры пошло гражданам навстречу, и дом вновь получил статус памятника архитектуры.

Теги:
Министерство культуры Узбекистана, Узбекистан, Ташкент



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