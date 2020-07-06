Персональные данные 50 тысяч узбекистанцев оказались в Интернете

Утекшая информация может быть использована, например, для холодных звонков и звонков с последующим списанием средств с баланса.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Интернете появилась база данных пользователей мессенджера Telegram, включающая более 40 миллионов строк, 50 062 из которых относятся к номерам узбекских сотовых операторов. Об этом сообщили в Центре кибербезопасности РУз.

В ведомстве отметили, что утекшие данные могут быть использованы, например, для холодных звонков, звонков с последующим списанием средств с баланса, рассылки навязчивой рекламы или присоединения к различным группам, а также в других целях, например, для сохранения пользовательских фотографий (аватарок) с последующей возможностью их несанкционированного использования.

"Утечка раскрывает информацию о таких персональных данных узбекских пользователей мессенджера Telegram, как указанные в момент регистрации в приложении фамилия и имя, номер телефона, ник пользователя, а также пользовательские ID, которые генерируются при регистрации и используются затем самой программой для идентификации отправителей и получателей сообщений внутри программы, — говорится в публикации на сайте центра. — Предварительное изучение показало совпадение более 50 процентов скомпрометированных данных, что указывает на актуальность угрозы для узбекского сегмента пользователей мессенджера Telegram".

Центр кибербезопасности посоветовал гражданам проверить настройки конфиденциальности в Telegram, в частности — настроить параметры отображения номера телефона ("Мои контакты" или "Никто"), а также отображения пользовательских фото. Также рекомендуется использовать исключительно официальные клиенты приложения.

Кроме того, гражданам напомнили, что карантин и удаленная работа не отменяют запрета на использование мессенджеров и соцсетей на рабочем месте.

Сотрудникам государственных органов и учреждений следует соблюдать следующие требования: