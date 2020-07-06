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Персональные данные 50 тысяч узбекистанцев оказались в Интернете

Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200706/14479422/Personalnye-dannye-50-tysyach-uzbekistantsev-okazalis-v-Internete.html

Утекшая информация может быть использована, например, для холодных звонков и звонков с последующим списанием средств с баланса.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Интернете появилась база данных пользователей мессенджера Telegram, включающая более 40 миллионов строк, 50 062 из которых относятся к номерам узбекских сотовых операторов. Об этом сообщили в Центре кибербезопасности РУз.

Работа за компьютером
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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"Утечка раскрывает информацию о таких персональных данных узбекских пользователей мессенджера Telegram, как указанные в момент регистрации в приложении фамилия и имя, номер телефона, ник пользователя, а также пользовательские ID, которые генерируются при регистрации и используются затем самой программой для идентификации отправителей и получателей сообщений внутри программы, — говорится в публикации на сайте центра. — Предварительное изучение показало совпадение более 50 процентов скомпрометированных данных, что указывает на актуальность угрозы для узбекского сегмента пользователей мессенджера Telegram".

В ведомстве отметили, что утекшие данные могут быть использованы, например, для холодных звонков, звонков с последующим списанием средств с баланса, рассылки навязчивой рекламы или присоединения к различным группам, а также в других целях, например, для сохранения пользовательских фотографий (аватарок) с последующей возможностью их несанкционированного использования.

Центр кибербезопасности посоветовал гражданам проверить настройки конфиденциальности в Telegram, в частности — настроить параметры отображения номера телефона ("Мои контакты" или "Никто"), а также отображения пользовательских фото. Также рекомендуется использовать исключительно официальные клиенты приложения.

Кроме того, гражданам напомнили, что карантин и удаленная работа не отменяют запрета на использование мессенджеров и соцсетей на рабочем месте.

Сотрудникам государственных органов и учреждений следует соблюдать следующие требования:

  • не открывать файлы и не переходить по ссылкам, которые содержатся в сообщениях, группах и каналах в Telegram, если нет уверенности в благонадежности отправителя;
  • использовать надежные антивирусные программные решения на компьютерах, с которых осуществляется удаленное подключение к корпоративной сети организации;
  • сменить пароли и число одновременных подключений к домашним роутерам, чтобы закрыть злоумышленникам доступ к данным, которые обрабатываются внутри домашней сети;
  • оградить компьютеры и другие устройства, используемые для удаленной работы, от посторонних лиц.
Теги:
Telegram, Узбекистанцы, Интернет



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