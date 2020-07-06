Персональные данные 50 тысяч узбекистанцев оказались в Интернете

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Интернете появилась база данных пользователей мессенджера Telegram, включающая более 40 миллионов строк, 50 062 из которых относятся к номерам узбекских сотовых операторов. Об этом сообщили в Центре кибербезопасности РУз.
В ведомстве отметили, что утекшие данные могут быть использованы, например, для холодных звонков, звонков с последующим списанием средств с баланса, рассылки навязчивой рекламы или присоединения к различным группам, а также в других целях, например, для сохранения пользовательских фотографий (аватарок) с последующей возможностью их несанкционированного использования.
Центр кибербезопасности посоветовал гражданам проверить настройки конфиденциальности в Telegram, в частности — настроить параметры отображения номера телефона ("Мои контакты" или "Никто"), а также отображения пользовательских фото. Также рекомендуется использовать исключительно официальные клиенты приложения.
Кроме того, гражданам напомнили, что карантин и удаленная работа не отменяют запрета на использование мессенджеров и соцсетей на рабочем месте.
Сотрудникам государственных органов и учреждений следует соблюдать следующие требования:
- не открывать файлы и не переходить по ссылкам, которые содержатся в сообщениях, группах и каналах в Telegram, если нет уверенности в благонадежности отправителя;
- использовать надежные антивирусные программные решения на компьютерах, с которых осуществляется удаленное подключение к корпоративной сети организации;
- сменить пароли и число одновременных подключений к домашним роутерам, чтобы закрыть злоумышленникам доступ к данным, которые обрабатываются внутри домашней сети;
- оградить компьютеры и другие устройства, используемые для удаленной работы, от посторонних лиц.