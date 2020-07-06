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Жара

В Узбекистане ожидается жаркая и сухая погода

© RIA Novosti . Sergey Pyatakov
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200706/14480149/V-Uzbekistane-ozhidaetsya-zharkaya-i-sukhaya-pogoda.html

После непродолжительной прохлады в республике вновь наступят жаркие дни. Температура воздуха повысится в пределах установленной климатической нормы.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Начиная с 7 июля в Узбекистане наступит жаркая и сухая погода, которая сохранится до конца рабочей недели.

© REUTERS / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix Denmark
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По данным Узгидрометцентра, дневная температура воздуха повысится до +34…+39 градусов.

Сегодня, 6 июля, на части территории республики температура воздуха днем прогреется до +32…+35 градусов, по югу — до +38.

Однако во вторник ожидается умеренно жаркая и сухая погода из-за воздушной массы, которая придет с районов Туркменистана.

Ночью температура воздуха повысится до +17…+22 градуса, днем — до +34…+39 градусов, по югу и пустынной зоне — до +40 градусов.

Отметим, что 6-7 июля по стране местами возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду.

Эти показатели сохранятся в пределах установленной климатической нормы для данного периода времени.

Теги:
жара, Узгидромет, Узбекистан, прогноз погоды



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