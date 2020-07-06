В Узбекистане ожидается жаркая и сухая погода

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Начиная с 7 июля в Узбекистане наступит жаркая и сухая погода, которая сохранится до конца рабочей недели.
По данным Узгидрометцентра, дневная температура воздуха повысится до +34…+39 градусов.
Сегодня, 6 июля, на части территории республики температура воздуха днем прогреется до +32…+35 градусов, по югу — до +38.
Однако во вторник ожидается умеренно жаркая и сухая погода из-за воздушной массы, которая придет с районов Туркменистана.
Ночью температура воздуха повысится до +17…+22 градуса, днем — до +34…+39 градусов, по югу и пустынной зоне — до +40 градусов.
Отметим, что 6-7 июля по стране местами возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду.
Эти показатели сохранятся в пределах установленной климатической нормы для данного периода времени.