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Узбекистан закупил оборудование для лечения онкобольных детей

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200706/14482044/Uzbekistan-zakupil-oborudovanie-dlya-lecheniya-onkobolnykh-detey.html

На сегодняшний день усилиями представителей узбекской диаспоры в Европе, США и Канаде на онлайн-платформе GoFundMe собрано 27 тысяч евро.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Первый транш в размере 28,6 тысячи долларов, собранных соотечественниками за рубежом в рамках гуманитарной акции "Солидарность с Узбекистаном", был переведен на счет благотворительного фонда Ezgu Amal.

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За поступившие средства приобретены 5 инфузионных насосов (инфузоматы) для детского отделения Ташкентского городского онкологического диспансера на сумму 47,5 миллиона сумов.

Инфузионные насосы применяются для дозированного введения препаратов внутривенно, позволяя задать необходимую скорость и объем инфузии. 

Кроме того, приобретены 5 кондиционеров для детских отделений Ташкентского городского онкологического диспансера и Научно-исследовательского института гематологии и переливания крови на сумму 39 миллиона сумов.

Помощь данным медучреждениям была оказана исходя из главной цели гуманитарной акции "Солидарность с Узбекистаном" – поддержка наиболее уязвимых слоев населения в борьбе с пандемией и ее последствиями.

Из-за ослабленного иммунитета дети с онкологическими и гематологическими заболеваниями входят в группу повышенного риска заболевания COVID-19.

НИИ гематологии и преливания крови – главное медучреждение в республике, специализирующееся на лечении онкогематологических заболеваний. В Ташкентском онкологическом диспансере лечатся пациенты из разных регионов страны.

Европейский банк реконструкции и развития
© Sputnik / Алексей Витвицкий
ЕБРР выделит 50 тысяч евро на поддержку гуманитарной акции в помощь Узбекистану

Поставщики оборудования, в свою очередь, также пошли фонду навстречу и предоставили специальные тарифы. В частности, торговая сеть IDEA и компания INTERMED бесплатно осуществили транспортировку и установку кондиционеров. Это позволило сэкономить 26,5 миллиона сумов (23% от общей стоимости заказа).

Сейчас организаторы акции рассматривают варианты и изучают предложения по целевому использованию оставшихся 20 тысяч долларов.

Благотворительная акция продолжается, и в случае сбора организаторами 50 тысяч евро, общий объем потенциальной помощи, с учетом удвоения суммы со стороны ЕБРР, может достичь 100 тысяч евро.

Европейский банк реконструкции и развития одобрил выделение гранта для поддержки гуманитарной акции "Солидарность с Узбекистаном", инициированной в начале апреля этого года группой соотечественников, проживающих в Великобритании и Франции.

Теги:
дети, здоровье, лечение онкологии, медицинское оборудование, Узбекистан



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