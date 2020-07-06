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Ремонт дорожного полотна

В Ташкенте перекроют несколько дорог - пути объезда

© Sputnik / Андрей Стенин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200706/14482487/V-Tashkente-perekroyut-neskolko-dorog---puti-obezda.html

На указанном участке дороги проезд автомобилей будет осуществляться только по одной полосе движения.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Движение по участкам улиц Абая и Абдуллы Кадыри в Ташкенте будет затруднено из-за ремонта дорог, сообщают в хокимияте.

"С 14.00 6 июля в течение двух суток будут проходить дорожные работы на следующих участках: улица Абая — от ул. Алишера Навои до ул. Зульфияханум и улица Абдуллы Кадыри — от ул. Абая до кругового движения на пересечении улиц Заркайнар и Сагбан", - говорится в информации.

В связи с этим на указанном участке дороги проезд автомобилей будет осуществляться только по одной полосе движения.

В Ташкенте перекроют несколько дорог - пути объезда
Хокимият
В Ташкенте перекроют несколько дорог - пути объезда

В хокимияте рекомендуют водителям воспользоваться объездными путями во избежание возможных пробок, а также приносят извинения за доставленные неудобства.

Теги:
город, ремонт дорог, дороги, дорога, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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