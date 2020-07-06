Узбекская община Пензенской области хочет помочь соотечественникам вернуться на родину

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Региональная общественная организация "Узбекская община" Пензенской области предложила властям РФ и Узбекистана помощь в организации вывоза на родину соотечественников, которые в настоящее время находятся в российских центрах временного содержания иностранных граждан.

Обращения за подписью председателя общины Сатимбая Бердиева были направлены, в частности, министру иностранных дел РУз Абдулазизу Камилову и директору Федеральной службы судебных приставов — главному судебному приставу РФ Дмитрию Аристову.

В обращениях к Камилову и Аристову, копии которых есть в распоряжении Sputnik, отмечается, что из-за пандемии коронавируса и объявленного в связи с ней режима самоизоляции в центрах временного содержания (спецприемниках) находятся несколько тысяч граждан РУз.

"По имеющейся информации, наши соотечественники находятся в очень тяжелом положении, — написал Бердиев в обращении к главе МИД РУз. — Судьбы этих людей нам небезразличны. <...> Мы имеем возможность организовать совместно с представителями судебных приставов РФ отправку соотечественников на родину автобусами за их счет, поскольку чартерный рейс стоит дорого. Одновременно просим Вас решить вопрос пересечения границы через Казахстан и создания коридора в направлении Узбекистана. При этом мы понимаем, что отправить всех одновременно не сможем, поэтому предлагаем делать это поэтапно по округам РФ. Предлагаем начать с Приволжского ФО, где в настоящее время в спецприемниках находится 261 гражданин Узбекистана".

В обращении к директору Федеральной службы судебных приставов — главному судебному приставу РФ Дмитрию Аристову Сатимбай Бердиев заявил о возможности организовать вывоз граждан РУЗ совместно с вверенными ему подразделениями и сообщил, что предложение узбекской общины Пензенской области уже одобрило Генеральное консульство РУз в Казани. Кроме того, Бердиев отметил, что отправка узбекистанцев на родину позволит России сэкономить "несколько миллионов рублей". До пандемии община уже организовывала вывоз граждан в родную страну, рассказал он.

Шестого июля Сатимбай Бердиев получил ответ от Консульско-правового департамента МИД Узбекистана (копия документа также есть в распоряжении редакции), в котором говорится, что в республике обращение общественной организации рассматривает специальная комиссия. Ожидается, что вопрос будет решен в ближайшее время.