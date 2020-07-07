Как в Узбекистане организовано лечение пациентов с COVID-19 на дому — Курбанов

В республике с 5 июля бессимптомных пациентов с COVID-19 разрешено лечить в домашних условиях на основании рекомендаций врача.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Ботиржон Курбанов рассказал Sputnik Узбекистан об организации лечения от коронавируса COVID-19 на дому. Это, напомним, стало возможным с 5 июля для пациентов без симптомов.

По словам Курбанова, перед принятием данного решения были тщательно изучены все нюансы.

"Существуют необходимые требования, ознакомиться с которыми можно в мобильном приложении. К онлайн-консультациям во всех медицинских учреждениях были подключены инфекционисты. Посредством Интернета и телефонной связи есть возможность контролировать состояние пациента. При ухудшении самочувствия и повышении температуры можно доставить его в специализированный медцентр и продолжить лечение там. Карантин снимается только при полном исчезновении симптомов", — рассказал замдиректора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия.

Эпидемиологическая обстановка в Узбекистане, по словам Курбанова, постепенно стабилизируется, однако ожидать дальнейшего ослабления карантинных мер в стране пока не стоит.

При этом он отметил, что больницы имеют достаточный запас коек, функционируют карантинные зоны, специалисты стараются своевременно выявлять инфицированных.

"Если вовремя диагностировать болезнь и оперативно принять соответствующие меры, печальных последствий может быть меньше. В сравнении с другими странами, в Узбекистане зафиксировано наименьшее число смертельных случаев. За неделю умерли десять человек, в то же время в других странах число погибших в день исчисляется сотнями", — сказал Курбанов.

Значительная доля смертельных случаев в республике приходится на пациентов, поздно обратившихся за помощью и запустивших болезнь, отметил он.

Напомним, первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен в середине марта у женщины, вернувшейся из Франции. По последним данным, число зарегистрированных случаев достигло 10 459. Выздоровели 6 628 человек, скончались — 38.