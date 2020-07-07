РВК поможет внедрить инновационные проекты в Узбекистане

В рамках проекта технологические компании РФ смогут предложить свои разработки экспертам НАПУ. Сбор заявок продлится до 14 июля.

ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Российская венчурная компания (РВК) и Национальное агентство проектного управления при президенте Узбекистана (НАПУ) запускают программу по внедрению российских инновационных проектов в республике, говорится в сообщении РВК.

В рамках проекта технологические компании РФ смогут предложить свои разработки экспертам НАПУ. Сбор заявок продлится до 14 июля.

Жюри будет рассматривать заявки по отраслевым направлениям, в числе которых энергетика и энергоэффективные технологии; цифровое сельское хозяйство, экоземледелие и производство продуктов питания; цифровые технологии для умного города, социальной сферы и ЖКХ; медицинские технологии и оборудование и другие.

"РВК продолжает планомерную работу по созданию международной сети партнеров для поддержки и продвижения интересов российского технологического бизнеса на зарубежных рынках. Сотрудничество с НАПУ позволит предоставить малым и средним технологическим компаниями, обладающим готовыми рыночными решениями, упрощенный доступ к заказчикам в Узбекистане", – прокомментировал заместитель гендиректора, директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов.

Для компаний, прошедших предварительный отбор, будут организованы индивидуальные встречи с заинтересованными в сотрудничестве партнерами и заказчиками для обсуждения возможных моделей сотрудничества и коммерциализации предложенных проектов.