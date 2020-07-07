Столичный торговый центр "Абу Сахий" закрыли на карантин

У нескольких сотрудников ТЦ в рамках плановых профилактических мероприятий был выявлен коронавирус.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Торговый центр Tashkent Trade Center ("Абу Сахий") закрыли на карантин, причиной стало выявление COVID-19 у нескольких его сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Чиланзарского района.

"Шестого июля в рамках плановых профилактических мероприятий у сотрудников администрации торгового центра Tashkent Trade Center ("Абу Сахий"), расположенного в Чиланзарском районе, а также у предпринимателей, работающих в данном центре, были взяты образцы для анализа на коронавирусную инфекцию. По итогам теста COVID-19 был выявлен у нескольких человек", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Торговый центр временно закрыли для проведения профилактических мероприятий по заключению районного Центра санитарно-эпидемиологического благополучия. Сроки не уточняются.

Напомним, Министерство здравоохранения Узбекистана регулярно проводит массовую сдачу анализов на коронавирус работников рынков и торговых комплексов по всей стране.

По последним данным, в республике с начала пандемии выявлено в общей сложности 10 459 случаев COVID-19. Выздоровели 6 628 человек, умерли 38.