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Торговый центр Абу Сахий в Ташкенте

Столичный торговый центр "Абу Сахий" закрыли на карантин

Пресс-служба хокимията Чиланзарского района
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (640)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200707/14489398/Stolichnyy-torgovyy-tsentr-Abu-Sakhiy-zakryli-na-karantin.html

У нескольких сотрудников ТЦ в рамках плановых профилактических мероприятий был выявлен коронавирус.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Торговый центр Tashkent Trade Center ("Абу Сахий") закрыли на карантин, причиной стало выявление COVID-19 у нескольких его сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Чиланзарского района.

Дорожный знак с надписью Карантин
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Шестого июля в рамках плановых профилактических мероприятий у сотрудников администрации торгового центра Tashkent Trade Center ("Абу Сахий"), расположенного в Чиланзарском районе, а также у предпринимателей, работающих в данном центре, были взяты образцы для анализа на коронавирусную инфекцию. По итогам теста COVID-19 был выявлен у нескольких человек", — говорится в публикации на Telegram-канале. 

Торговый центр временно закрыли для проведения профилактических мероприятий по заключению районного Центра санитарно-эпидемиологического благополучия. Сроки не уточняются.

Напомним, Министерство здравоохранения Узбекистана регулярно проводит массовую сдачу анализов на коронавирус работников рынков и торговых комплексов по всей стране.

По последним данным, в республике с начала пандемии выявлено в общей сложности 10 459 случаев COVID-19. Выздоровели 6 628 человек, умерли 38.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (640)
Теги:
торговый центр, Ташкент, пандемия, коронавирус



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