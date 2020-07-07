Столичный торговый центр "Абу Сахий" закрыли на карантин

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Торговый центр Tashkent Trade Center ("Абу Сахий") закрыли на карантин, причиной стало выявление COVID-19 у нескольких его сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Чиланзарского района.
Торговый центр временно закрыли для проведения профилактических мероприятий по заключению районного Центра санитарно-эпидемиологического благополучия. Сроки не уточняются.
Напомним, Министерство здравоохранения Узбекистана регулярно проводит массовую сдачу анализов на коронавирус работников рынков и торговых комплексов по всей стране.
По последним данным, в республике с начала пандемии выявлено в общей сложности 10 459 случаев COVID-19. Выздоровели 6 628 человек, умерли 38.