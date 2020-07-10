За прошедшие годы в комплексе была проведена широкомасштабная созидательная работа. Смотрите фотографии!

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. В расположенной в Чартакском районе Наманганской области святыне Султан Увайс Карани полностью завершена работа по реконструкции, сообщает УзА.

Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Наманганскую область в 2017 году дал рекомендации по реставрации и реконструкции данного объекта, превращению его в просторное и благоустроенное место паломничества, созданию необходимых условий для паломников, открытию в комплексе библиотеки.

УзА Завершена реконструкция комплекса Султан Увайс Карани - фото

За прошедшие годы в комплексе была проведена широкомасштабная созидательная работа, реконструированы расположенные внутри мечеть, мавзолей и музей, построены библиотека и гостиница, благоустроена прилегающая территория.

УзА Завершена реконструкция комплекса Султан Увайс Карани - фото

Сегодня в комплексе созданы все необходимые условия для паломников.