Сжечь болезнь без следа: как в Узбекистане утилизируют медотходы

В дни карантина при лечении пациентов, зараженных коронавирусом, особое внимание уделяется обращению с использованными средствами защиты, особенно с теми, что остаются после инфицированных.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik, Анна Желиховская. Медицинские отходы делятся на 4 класса – А, Б, В, Г. Все, с чем соприкасаются пациенты с COVID-19, относится к отходам категории Б. Это эпидемически опасные материалы, которые подлежат обязательному уничтожению в специальных мусорных печах — инсинераторах. В Узбекистане этим занимается единственное предприятие MED CLASS PLUS. Его сотрудники рассказали, как в дни карантина они принимают непосредственное участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По словам представителя предприятия, до недавнего времени ежедневно отсюда на специальных машинах вывозилось и сжигалось до 7-8 тонн опасного груза. Сейчас на территории спецкомплекса в Уртасарае установлены 7 печей итальянского производства. Теперь отходы утилизируют на месте. Сила сгорания каждой установки составляет 1 тонну за раз.

Согласно решению специальной комиссии, все, с чем контактируют пациенты в период карантина, принято называть медицинскими отходами, даже бытовой мусор и пищевые остатки. Все это вывозится из домов, где находятся потенциальные пациенты, из медучреждений, где лечат зараженных больных, а также из контейнерных санитарных городков. В городках, где на карантине пребывают тысячи человек, образуется наибольший объем медицинских и бытовых отходов.

© Foto : MED CLASS PLUS Утилизация использованных масок и костюмов в карантинной зоне под Ташкентом

Инсинератор имеет две камеры: для сжигания и дожигания. "Отходы класса Б, которые не подлежат переработке, мы сжигаем в специальных печах, состоящих из двух камер. В первой отходы сжигаются при температуре 1 200 градусов, не остается даже пепла. Во второй камере – испарительной — происходит дожигание. Специальная технология позволяет выпускать уже белый дым – абсолютно безопасный для окружающей среды", — пояснил представитель предприятия.

В данном случае происходит сжигание не только медотходов, но и бытового мусора, который остается от коронавирусных пациентов. Это туалетная бумага, посуда, пищевые отходы, постельное белье и многое другое.

"Объем камеры для сжигания этих отходов составляет 1 тонну. Один замес мусора сжигается на протяжении четырех часов. Утилизируются даже те отходы, которые образуются у подозреваемых в инфицировании коронавирусом", — добавил собеседник.

© Foto : MED CLASS PLUS Утилизация использованных масок и костюмов в карантинной зоне под Ташкентом

Все пищевые отходы от зараженных пациентов, а также от возможных больных собираются в специальные герметичные пластиковые тары желтого цвета, а пластик – в специальные желтые полиэтиленовые пакеты плотностью 13 микрон.

Риску заражения коронавирусной инфекцией подвержены не только врачи, но и люди, которые занимаются уборкой и уничтожением этих отходов. Для безопасности персонала каждому выдается такой же защитный комплект, как и медикам. При сборе и сжигании специалисты надевают две маски, защитные очки или экраны, перчатки, а также защитный комбинезон и резиновые сапоги. При замесе отходов в печь каждые четыре часа сотрудники меняют и СИЗ.

Учитывая способность коронавируса сохраняться в жидкостях и на поверхностях до нескольких дней, очень важно как можно скорее уничтожить отходы.