В России завершились испытания первой в мире вакцины от COVID-19

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова успешно завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадима Тарасова.
"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", — заявил агентству Тарасов.
Вадим Тарасов рассказал, что добровольцы уже скоро вернутся к привычной жизни, смогут заниматься спортом, учиться, ходить на работу. После выписки, запланированной на 15 и 20 июля (по группам), за состоянием их здоровья будет установлено наблюдение — медики оценят, как ведет себя их иммунитет.
Дальнейший план разработки вакцины уже определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации с вирусом и возможностью масштабирования производства, пояснил Лукашев.
Еще одну вакцину, созданную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны РФ, тестируют в госпитале имени Бурденко. В первую группу добровольцев вошли 18 солдат-контрактников. Затем к ним присоединились гражданские лица, в том числе девушки. Участники эксперимента чувствуют себя хорошо.
Также гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщал, что три прототипа вакцины от COVID-19, разработанные в центре, успешно прошли испытания.