В России завершились испытания первой в мире вакцины от COVID-19

Добровольцы уже скоро вернутся к привычной жизни, смогут заниматься спортом, учиться, ходить на работу.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова успешно завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадима Тарасова.

"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", — заявил агентству Тарасов.

По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, у добровольцев, первая группа которых получила одну дозу вакцины, а вторая — две, кроме повышения температуры тела в первые дни после вакцинации, не было выявлено никаких негативных реакций. Все чувствуют себя отлично, подчеркнул Лукашев.

Вадим Тарасов рассказал, что добровольцы уже скоро вернутся к привычной жизни, смогут заниматься спортом, учиться, ходить на работу. После выписки, запланированной на 15 и 20 июля (по группам), за состоянием их здоровья будет установлено наблюдение — медики оценят, как ведет себя их иммунитет.

Дальнейший план разработки вакцины уже определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации с вирусом и возможностью масштабирования производства, пояснил Лукашев.

Напомним, клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.

Еще одну вакцину, созданную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны РФ, тестируют в госпитале имени Бурденко. В первую группу добровольцев вошли 18 солдат-контрактников. Затем к ним присоединились гражданские лица, в том числе девушки. Участники эксперимента чувствуют себя хорошо.

Также гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщал, что три прототипа вакцины от COVID-19, разработанные в центре, успешно прошли испытания.