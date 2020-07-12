Вывозной рейс из Ташкента в Санкт-Петербург отменен

Чартер перенесен на неопределенный срок. Граждан призвали регистрироваться на другие рейсы, когда они станут доступны.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Чартерный рейс для вывоза россиян из Ташкента в Санкт-Петербург, который был запланирован на 13 июля, отменен, сообщили в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане.

Самолет должен был вылететь из столицы республики в Россию в 4.40 утра по местному времени.

"Пассажирский рейс SDM4972 из Ташкента в Санкт-Петербург <...> перенесен на неопределенный срок. Все заявки, сделанные на него через сайт Госуслуг, отменены. В аэропорт приезжать не нужно, он будет закрыт", — говорится в публикации на Telegram-канале Консульского отдела.

Граждан призвали регистрироваться на другие рейсы, когда они станут доступны. Сделать это можно по ссылке.

Напомним, на следующей неделе организованы еще два вывозных рейса для россиян: в Москву (16 июля) и во Владивосток (19 июля).