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Тележки в новом новом терминале аэропорта Ташкента

Вывозной рейс из Ташкента в Санкт-Петербург отменен

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200712/14523114/Vyvoznoy-reys-iz-Tashkenta-v-Sankt-Peterburg-otmenen.html

Чартер перенесен на неопределенный срок. Граждан призвали регистрироваться на другие рейсы, когда они станут доступны.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Чартерный рейс для вывоза россиян из Ташкента в Санкт-Петербург, который был запланирован на 13 июля, отменен, сообщили в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане.

Самолет должен был вылететь из столицы республики в Россию в 4.40 утра по местному времени.

"Пассажирский рейс SDM4972 из Ташкента в Санкт-Петербург <...> перенесен на неопределенный срок. Все заявки, сделанные на него через сайт Госуслуг, отменены. В аэропорт приезжать не нужно, он будет закрыт", — говорится в публикации на Telegram-канале Консульского отдела.

Граждан призвали регистрироваться на другие рейсы, когда они станут доступны. Сделать это можно по ссылке.

Напомним, на следующей неделе организованы еще два вывозных рейса для россиян: в Москву (16 июля) и во Владивосток (19 июля).

Теги:
пандемия, Узбекистан, Россия, Санкт-Петербург, Ташкент



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