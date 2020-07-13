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В Бухаре открылся Медицинский консультативный центр

© Sputnik / Арсений Горшенин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200713/14526664/V-Bukhare-otkrylsya-Meditsinskiy-konsultativnyy-tsentr.html

Здесь проконсультируют специалисты, состоящие из высококвалифицированных врачей, ведущих профессоров и преподавателей Бухарского государственного медицинского института.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. В Бухаре начал свою работу Медицинский консультативный центр, сообщают в областном хокимияте.

В период карантина, введенного в Узбекистане с 10 июля по 1 августа, в Бухаре открылся круглосуточный сall-центр. 

В службе поддержки можно получить необходимую информацию в случае проявления симптомов коронавируса COVID-19 по телефону горячей линии (65) 223 40 45. 

В Медицинском центре консультируют специалисты, состоящие из высококвалифицированных врачей, ведущих профессоров и преподавателей Бухарского государственного медицинского института.

Напомним: с 10 июля в столице также заработал сall-центр, в котором информируют граждан по вопросам, связанным с заболеванием коронавируса. Приемная доступна по короткому номеру 1105.

Теги:
Бухара, Узбекистан, Узбекистан



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