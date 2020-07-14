Утверждено руководство по лечению пациентов с легкой формой COVID-19 на дому

Как вести себя пациенту с легкой формой COVID-19, лечащемуся в домашних условиях? На что обращать внимание живущим вместе с ним родным? Ответы на эти вопросы содержатся в новом руководстве.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Решением спецкомиссии с 5 июля всем бессимптомным гражданам с COVID-19 разрешено лечиться в домашних условиях (данное решение принимает врач).

При этом необходимо соблюдать все санитарно-гигиенические правила.

В связи с этим Минздрав Узбекистана утвердил "Временное клиническое руководство по ведению пациентов с легкой формой COVID-19 на дому".

Документ был разработан Нацпалатой инновационного здравоохранения в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

"Временное клиническое руководство по ведению пациентов с легкой формой COVID-19 на дому" не только является важным документов для врачей и пациентов, но и существенно расширяет информацию для всех интересующихся знаниями о COVID-19, основанных на доказательной медицине и широком международном опыте", — говорится в сообщении Нацпалаты.

По данным ведомства, среди всех пациентов с COVID-19 в республике легкая форма заболевания диагностирована у 40%.

При этом на домашний карантин сажают не только тех, у кого лабораторно подтверждено наличие вируса, но и тех, у кого он подозревается. Это делается для предотвращения дальнейшего распространения инфекции в стране.

Симптомы легкой формы COVID-19 и рекомендации по лечению

В новом руководстве перечисляются основные симптомы, которые характерны для легкой формы заболевания:

повышение температуры до 38 градусов (между тем температура может вовсе не повыситься);

потливость, общая слабость, недомогание, ломота в теле;

кашель, насморк;

боль или першение в горле, тошнота, рвота и (или) диарея;

головная боль, нарушение вкуса и обоняния.

Согласно документу, таким пациентам рекомендуется "назначать симптоматическое лечение: жаропонижающие средства при лихорадке и для ослабления боли, адекватное питание и поддержание водного баланса".

Что оно предусматривает:

для купирование лихорадки — жаропонижающие препараты (к примеру, парацетамол, ибупрофен);

для комплексной терапии ринита и (или) ринофарингита — увлажняющие/элиминационные препараты, назальные деконгестанты;

для терапии бронхита — мукоактивные, бронхолитические и прочие препараты.

Также даны другие рекомендации, в том числе для лечения ринита, фарингита, при заложенности носа и ряде других симптомов.

"При легкой форме заболевания настоятельно рекомендуется обильное питье в теплом виде из расчета 30 мл/кг веса (с целью дезинтоксикации, увлажнения слизистых оболочек и облегчения отхождения мокроты)", — пишет Нацпалата.

Однако есть тревожные симптомы, которые должны сразу сигнализировать о том, что необходимо срочно обратиться к врачу: это головокружение, затруднение дыхания, боль в груди, обезвоживание и другие.

Рекомендации для пациентов и членов их семей

Здесь особое внимание уделяется необходимость "ограничить количество лиц, ухаживающих за пациентом".

В идеале, это должен быть один человек с крепким здоровьем, у которого не имеется хронических заболеваний или нарушений иммунной системы.

Отметим, что с момента начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 13591 граждан Узбекистана, скончались 63 человека, выздоровели — 8 030, на лечении находятся 5 498 узбекистанцев.