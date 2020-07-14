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Пассажир в зале ожидания

Опубликован график вывоза граждан Узбекистана из-за границы на 13-19 июля

© Sputnik / Артем Житенев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200714/14531152/Opublikovan-grafik-vyvoza-grazhdan-Uzbekistana-iz-za-granitsy-na-13-19-iyulya.html

Соотечественников, находящиеся в других государствах, доставят следующими чартерными рейсами в соответствии с графиком, утвержденным спецкомиссией.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Опубликован график чартерных рейсов, запланированных на 14-19 июля для вывоза граждан республики на родину.

В частности, на указанный период запланированы следующие вывозные чартеры:

  • 14 июля: Варшава – Ташкент – Рига (SmartLynx Airlines);

  • 15 июля: Москва – Ташкент – Москва (Ural Airlines);

  • 16 июля: Стамбул – Ташкент - Стамбул (Turkish Airlines);

  • 16-17 июля: Ташкент – Нью-Йорк – Ташкент (Uzbekistan Airways);

  • 19 июля: Ташкент – Владивосток - Ташкент (Uzbekistan Airways).

Напомним: власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в мире.

Самолеты авиакомпании Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Для иностранцев и соотечественников были организованы чартеры на родину.

Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение.

При этом также были приостановлены чартеры по специальным решениям правительства. Вывозные рейсы были возобновлены с 8 мая.

Теги:
самолет, перелеты, рейсы



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