Опубликован график вывоза граждан Узбекистана из-за границы на 13-19 июля

Соотечественников, находящиеся в других государствах, доставят следующими чартерными рейсами в соответствии с графиком, утвержденным спецкомиссией.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Опубликован график чартерных рейсов, запланированных на 14-19 июля для вывоза граждан республики на родину.

В частности, на указанный период запланированы следующие вывозные чартеры:

14 июля: Варшава – Ташкент – Рига (SmartLynx Airlines);

Варшава – Ташкент – Рига (SmartLynx Airlines); 15 июля: Москва – Ташкент – Москва (Ural Airlines);

16 июля: Стамбул – Ташкент - Стамбул (Turkish Airlines);

16-17 июля: Ташкент – Нью-Йорк – Ташкент (Uzbekistan Airways);

19 июля: Ташкент – Владивосток - Ташкент (Uzbekistan Airways).

Напомним: власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в мире.

Для иностранцев и соотечественников были организованы чартеры на родину.

Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение.

При этом также были приостановлены чартеры по специальным решениям правительства. Вывозные рейсы были возобновлены с 8 мая.