Опубликован график вывоза граждан Узбекистана из-за границы на 13-19 июля

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Опубликован график чартерных рейсов, запланированных на 14-19 июля для вывоза граждан республики на родину.
В частности, на указанный период запланированы следующие вывозные чартеры:
- 14 июля: Варшава – Ташкент – Рига (SmartLynx Airlines);
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15 июля: Москва – Ташкент – Москва (Ural Airlines);
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16 июля: Стамбул – Ташкент - Стамбул (Turkish Airlines);
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16-17 июля: Ташкент – Нью-Йорк – Ташкент (Uzbekistan Airways);
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19 июля: Ташкент – Владивосток - Ташкент (Uzbekistan Airways).
Напомним: власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в мире.
Для иностранцев и соотечественников были организованы чартеры на родину.
Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение.
При этом также были приостановлены чартеры по специальным решениям правительства. Вывозные рейсы были возобновлены с 8 мая.