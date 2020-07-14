Товары ремесленников Узбекистана теперь можно приобрести онлайн

Теперь онлайн можно заказать товары из Ташкента, Бухары, Шахрисабза, Риштана, Гулистана и других городов.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. В Узбекистане появился сайт, на котором любой желающий может приобрести сувениры и музыкальные инструменты от местных ремесленников, сообщает "Афиша.уз".

"Мы собираем всех ремесленников, творческих людей, рукодельниц на нашей площадке и каждый день добавляем новые изделия", — говорится в информации.

Теперь онлайн можно заказать товары из Ташкента, Бухары, Шахрисабза, Риштана, Гулистана и других городов. Среди них: колоритные ковры и наволочки, чеканная посуда, шубы, сумки, игрушки.

Чтобы усто не пусто было: проект мер поддержки ремесленников >>

Покупки можно оплачивать как местными картами, так и международными, что удобно для туристов.

Напомним, в сложный период карантина и спада в экономике в поддержке нуждаются не только предприятия и средний бизнес, но и ремесленники, оказавшиеся в сложной ситуации. ТПП Узбекистана еще в апреле предложила ряд мер по облегчению их положения.