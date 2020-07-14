16:40 14 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск
Мастерская по изготовлению узбекской посуды

Товары ремесленников Узбекистана теперь можно приобрести онлайн

Sputnik / Мария Науменко
Общество
Получить короткую ссылку
50 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200714/14536632/Tovary-remeslennikov-Uzbekistana-teper-mozhno-priobresti-onlayn.html

Теперь онлайн можно заказать товары из Ташкента, Бухары, Шахрисабза, Риштана, Гулистана и других городов.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. В Узбекистане появился сайт, на котором любой желающий может приобрести сувениры и музыкальные инструменты от местных ремесленников, сообщает "Афиша.уз".

"Мы собираем всех ремесленников, творческих людей, рукодельниц на нашей площадке и каждый день добавляем новые изделия", — говорится в информации.

Теперь онлайн можно заказать товары из Ташкента, Бухары, Шахрисабза, Риштана, Гулистана и других городов. Среди них: колоритные ковры и наволочки, чеканная посуда, шубы, сумки, игрушки.

Чтобы усто не пусто было: проект мер поддержки ремесленников >>

Покупки можно оплачивать как местными картами, так и международными, что удобно для туристов.

Напомним, в сложный период карантина и спада в экономике в поддержке нуждаются не только предприятия и средний бизнес, но и ремесленники, оказавшиеся в сложной ситуации. ТПП Узбекистана еще в апреле предложила ряд мер по облегчению их положения.

Теги:
ремесленники, товары, товар, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Популярный со времен СССР лагерь "Орленок" отмечает свое 60-летие — фото
Пожар на крупном корабле ВМС США — что произошло и что известно сейчас
Новые карантинные ограничения в Узбекистане
Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться