Что следует делать беременным, у которых обнаружили COVID-19, — ответ штаба

Кроме того, Минздрав утвердил "Временное клиническое руководство по ведению беременных с COVID-19" для специалистов, оказывающих медпомощь женщинам в положении.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Коронавирусом заболевают люди абсолютно всех возрастов и с разным состоянием здоровья: инфекцию может подхватить, как маленький ребенок с крепким здоровьем, так и пенсионер с целым рядом хронических заболеваний.

Коронавирус также могут диагностировать у беременной женщины. Член штаба по борьбе с COVID-19 Хабибулла Акилов рассказал, какая медпомощь должна в таком случае оказываться и какой должен быть порядок действий в случае выявления заболевания.

В первую очередь, пациентке следует обратиться к лечащему врачу в женской консультации и семейной поликлинике.

"Если заболевание протекает бессимптомно, оно контролируется в индивидуальном порядке в домашних условиях с соблюдением всех эпидемиологических и гигиенических мероприятий", — отметил Акилов.

При проявлении симптомов пациентку немедленно госпитализируют или в специально выделенную больницу, или родильный комплекс.

Ранее Минздрав Узбекистана утвердил "Временное клиническое руководство по ведению беременных с COVID-19". Документ был опубликован для специалистов, оказывающих помощь беременным и роженицам с COVID-19 в Узбекистане.

В ходе брифинга Акилов также ответил на вопрос, правда ли дети и подростки также подвержены заболеванию коронавирусом, как и взрослые.

По его словам, согласно исследованиям, дети действительно активно подхватывают инфекцию, как и взрослые, однако болезнь протекает по-разному.

В частности, молодой организм справляется с вирусом легче и быстрее, поэтому среди детей почти не зафиксировано "тяжелых" случаев COVID-19.