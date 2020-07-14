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Беременная женщина

Что следует делать беременным, у которых обнаружили COVID-19, — ответ штаба

© CC0 / Unsplash / freestocks.org
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (684)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200714/14537339/Kak-sleduet-lechit-beremennykh-s-COVID-19--otvet-shtaba-po-borbe-s-virusom.html

Кроме того, Минздрав утвердил "Временное клиническое руководство по ведению беременных с COVID-19" для специалистов, оказывающих медпомощь женщинам в положении.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Коронавирусом заболевают люди абсолютно всех возрастов и с разным состоянием здоровья: инфекцию может подхватить, как маленький ребенок с крепким здоровьем, так и пенсионер с целым рядом хронических заболеваний.

Стационар для лечения заразившихся коронавирусом
Пресс-служба мэра и правительства Москвы
В штабе по борьбе с COVID-19 опровергли утверждения о нехватке коек и лекарств

Коронавирус также могут диагностировать у беременной женщины. Член штаба по борьбе с COVID-19 Хабибулла Акилов рассказал, какая медпомощь должна в таком случае оказываться и какой должен быть порядок действий в случае выявления заболевания.

В первую очередь, пациентке следует обратиться к лечащему врачу в женской консультации и семейной поликлинике.

"Если заболевание протекает бессимптомно, оно контролируется в индивидуальном порядке в домашних условиях с соблюдением всех эпидемиологических и гигиенических мероприятий", — отметил Акилов.

При проявлении симптомов пациентку немедленно госпитализируют или в специально выделенную больницу, или родильный комплекс.

Хостел
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Утверждено руководство по лечению пациентов с легкой формой COVID-19 на дому

Ранее Минздрав Узбекистана утвердил "Временное клиническое руководство по ведению беременных с COVID-19". Документ был опубликован для специалистов, оказывающих помощь беременным и роженицам с COVID-19 в Узбекистане. 

В ходе брифинга Акилов также ответил на вопрос, правда ли дети и подростки также подвержены заболеванию коронавирусом, как и взрослые.

По его словам, согласно исследованиям, дети действительно активно подхватывают инфекцию, как и взрослые, однако болезнь протекает по-разному.

В частности, молодой организм справляется с вирусом легче и быстрее, поэтому среди детей почти не зафиксировано "тяжелых" случаев COVID-19.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (684)
Теги:
беременность, Узбекистан, коронавирус



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