Как пандемия повлияла на деятельность предприятий в Узбекистане

В исследовании проведены интервью с предпринимателями о том, какое воздействие оказало распространение COVID-19 и введенные правительством профилактические меры на сферу малого и среднего бизнеса.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при поддержке Программы развития ООН в Узбекистане (ПРООН) был проведен опрос предприятий о воздействии пандемии и введенных правительством профилактических мер на деятельность малых и средних предприятий, сообщает Служба по связям с общественностью ЦЭИР.

"Предпринятые правительством Республики Узбекистан карантинные меры оказали влияние как на экономику страны в целом, так и на отдельные предприятия. Несмотря на введенный пакет мер по поддержке бизнес-сообщества, компании продолжают испытывать значительное воздействие в связи с пандемией. В особенно уязвимом положении находится сфера малого и среднего бизнеса (МСБ)", - говорится в информации.

В исследовании проведены интервью с предпринимателями о том, какое воздействие оказало распространение COVID-19 и введенные правительством профилактические меры на сферу малого и среднего бизнеса.

Анализ показал, что основная часть организаций не прекратила предпринимательскую деятельность на фоне пандемии COVID-19 и карантинных мер. Трудоустроенные сотрудники, в основном, продолжили работу. Увольнения практиковались редко.

Служба по связям с общественностью ЦЭИР Как пандемия коронавируса повлияла на деятельность предприятий

Среди секторов экономики наиболее пострадавшей оказалась сфера предоставления услуг населению по проживанию (гостиничный бизнес) и сфера питания. В вопросах управления персоналом данная сфера характеризуется массовой приостановкой деятельности, невозможностью перевода работ в удалённый формат, частыми отправками в отпуск (особенно неоплачиваемый) и увольнениями, сокращением зарплат и дополнительных выплат для оставшихся в штате работников. Около половины компаний данного сектора считают себя неготовыми к продолжению карантина более 2-3 месяцев.

Наименее затронутым сектором выступает сельское, лесное и рыбное хозяйство. Здесь, в основном, наблюдается продолжение работ, сохранение или даже увеличение заработной платы. Спрос на сельскохозяйственные товары сохранился на прежнем уровне, выручка как правило не была снижена. Среди указанных проблем встречаются лишь умеренные трудности доступа к рынкам сбыта.