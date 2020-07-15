В Узбекистане программирование и робототехнику включат в школьную программу

С 10 класса школьники будут обучаться по таким востребованным на рынке труда специальностям, как робототехника и программирование.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. В Узбекистане программирование и робототехника будут включены в школьную программу, сообщает Министерство инноваций.

В ходе видеоселекторного совещания был поднят вопрос о введении системы профессионального обучения в школах актуальным и востребованным специальностям.

"Начиная с 7-го класса, выявляются интересы учащихся к тем или иным профессиям. Начиная с 8-9-х классов учащиеся будут приобретать знания и навыки, которые станут основой для овладения таких перспективных профессий, как программист, дизайнер, переводчик", - говорится в сообщении.

С 10 класса школьники будут обучаться по таким востребованным на рынке труда специальностям, как робототехника и программирование.

По итогу совещания была поставлена задача обучить 100 тысяч желающих к концу года и еще 150 тысяч – в первой половине 2021 года. Дано указание усовершенствовать предмет "Информатика" в школах, включить в его программу дисциплины из проекта "Один миллион узбекских программистов".