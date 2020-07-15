Какие виды лицензий отменят в Узбекистане с 1 января 2021 года — проект указа

Всего с января следующего года планируется отменить 19 видов лицензий, в том числе на аудиторскую, оценочную, риэлторскую деятельность, а также 21 вид разрешений.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Узбекистане планируется провести комплексное и системное реформирование лицензионных и разрешительных процедур.

Об этом говорится в соответствующем указе президента, который размещен на портале СОВАЗ и доступен для обсуждения.

Власти намерены провести реформирование в два этапа:

На первом этапе будет сокращено число лицензий и документов разрешительного характера, которые не могут повлечь за собой нанесение ущерба здоровью граждан и обществу. Также будет отменена практика истребования излишних документов от субъектов предпринимательства и упрощены административные процедуры путем полной цифровизации данных процессов. На втором этапе проведут систематизацию и кодификацию актов законодательства в сфере лицензирования и разрешительных процедур, разработают административные регламенты и паспорта оказания государственных услуг.

Всего с 1 января 2021 года планируется отменить 19 видов лицензий, в том числе на аудиторскую, оценочную, риэлторскую деятельность, а также 21 вид разрешений.

Вместо данных процедур будет внедрен уведомительный порядок, сократятся сроки оформления лицензий и документов разрешительного характера.

Министерству юстиции поручено до 1 декабря 2020 года разработать информационную систему "Лицензия", которую запустятс 1 января 2021 года.

При этом лицензионные, разрешительные и уведомительные процедуры будут осуществляться полностью в электронном виде через ИС "Лицензия".

Исключения составят разрешительные бумаги, выдаваемые субъектам внешнеэкономической деятельности через таможенную информационную систему "Единое окно", а также документы, содержащие государственную тайну.

Оператором ИС "Лицензия" выступит Агентство госуслуг при Минюсте. Оно будет следить за соблюдением госорганами и организациями лицензионных, разрешительных и уведомительных процедур.

Документом предусмотрено запретить:

замену лицензий и документов разрешительного характера на договора, заключаемые между государственными органами и субъектами предпринимательства;

устанавливать отдельные требования и обязанности, предусматривающие внедрение по существу лицензионного и разрешительного порядка, в том числе необходимости уведомления органов госуправления и органов государственной власти на местах для осуществления деятельности или действия, по которым не требуется получение лицензий и документов разрешительного характера;

при выдаче, продлении срока действия и переоформлении лицензий отказ в оказании государственных услуг по причине наличия задолженности у соискателя лицензии по обязательным платежам за поставку электроэнергии, природного газа, оказание услуг водоснабжения и водоотведения, услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, а также по исполнительным документам.

C 1 июня 2018 года указом президента "О мерах по дальнейшему сокращению и упрощению лицензионных и разрешительных процедур в сфере предпринимательской деятельности, а также улучшению условий ведения бизнеса" были отменены лицензии и разрешения по 42 видам деятельности.