20:13 15 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск
Подпись документов

Какие виды лицензий отменят в Узбекистане с 1 января 2021 года — проект указа

© Foto : jarmoluk
Общество
Получить короткую ссылку
31 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200715/14547408/Kakie-vidy-litsenziy-otmenyat-v-Uzbekistane-s-1-yanvarya-2021-goda--novyy-ukaz.html

Всего с января следующего года планируется отменить 19 видов лицензий, в том числе на аудиторскую, оценочную, риэлторскую деятельность, а также 21 вид разрешений.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Узбекистане планируется провести комплексное и системное реформирование лицензионных и разрешительных процедур. 

Об этом говорится в соответствующем указе президента, который размещен на портале СОВАЗ и доступен для обсуждения. 

Власти намерены провести реформирование в два этапа:

  1. На первом этапе будет сокращено число лицензий и документов разрешительного характера, которые не могут повлечь за собой нанесение ущерба здоровью граждан и обществу. Также будет отменена практика истребования излишних документов от субъектов предпринимательства и упрощены административные процедуры путем полной цифровизации данных процессов.
  2. На втором этапе проведут систематизацию и кодификацию актов законодательства в сфере лицензирования и разрешительных процедур, разработают административные регламенты и паспорта оказания государственных услуг.

Всего с 1 января 2021 года планируется отменить 19 видов лицензий, в том числе на аудиторскую, оценочную, риэлторскую деятельность, а также 21 вид разрешений.

Туристы с экскурсоводом
© Sputnik / Евгений Одиноков
Новый закон "О туризме" в Узбекистане: бессрочные лицензии и сертификаты

Вместо данных процедур будет внедрен уведомительный порядок, сократятся сроки оформления лицензий и документов разрешительного характера.

Министерству юстиции поручено до 1 декабря 2020 года разработать информационную систему "Лицензия", которую запустятс 1 января 2021 года.

При этом лицензионные, разрешительные и уведомительные процедуры будут осуществляться полностью в электронном виде через ИС  "Лицензия".

Исключения составят разрешительные бумаги, выдаваемые субъектам внешнеэкономической деятельности через таможенную информационную систему "Единое окно", а также документы, содержащие государственную тайну.

Оператором ИС "Лицензия" выступит Агентство госуслуг при Минюсте. Оно будет следить за соблюдением госорганами и организациями лицензионных, разрешительных и уведомительных процедур.

Документом предусмотрено запретить:

  • замену лицензий и документов разрешительного характера на договора, заключаемые между государственными органами и субъектами предпринимательства;
  • устанавливать отдельные требования и обязанности, предусматривающие внедрение по существу лицензионного и разрешительного порядка, в том числе необходимости уведомления органов госуправления и органов государственной власти на местах для осуществления деятельности или действия, по которым не требуется получение лицензий и документов разрешительного характера;
  • при выдаче, продлении срока действия и переоформлении лицензий отказ в оказании государственных услуг по причине наличия задолженности у соискателя лицензии по обязательным платежам за поставку электроэнергии, природного газа, оказание услуг водоснабжения и водоотведения, услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, а также по исполнительным документам.

C 1 июня 2018 года указом президента "О мерах по дальнейшему сокращению и упрощению лицензионных и разрешительных процедур в сфере предпринимательской деятельности, а также улучшению условий ведения бизнеса" были отменены лицензии и разрешения по 42 видам деятельности.

Теги:
Узбекистан, Президент, Указ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Популярный со времен СССР лагерь "Орленок" отмечает свое 60-летие — фото
Карантин в Узбекистане: пустые дороги и закрытые вокзалы
Карантин в Узбекистане: пустые дороги и закрытые вокзалы
Новые карантинные ограничения в Узбекистане
Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться