Президент объявил выговор министру здравоохранения и хокиму Ташкента

Шавкат Мирзиёев отчитал ответственных лиц за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса в Ташкенте и лечению больных, недостаточную готовность к неблагоприятным изменениям эпидемиологической ситуации.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел заседание о ситуации с коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области, сообщили в пресс-службе президента.

По итогам состоявшегося накануне селекторного совещания стало понятно, что многие хокимы и министры не могут правильно оценить нынешнюю сложную ситуацию, отметил глава государства.

"Это касается в первую очередь Ташкента и Ташкентской области, где хокимы и руководители секторов вообще не изучили и не вникли в реальное положение дел на вверенных им территориях. Они не владеют реальной ситуацией в медицинских учреждениях. Не ощущают в полной мере ответственность за предупреждение и защиту населения от вируса, за своевременное и надлежащее лечение пациентов", - подчеркнул Мирзиёев.

Министерством здравоохранения за последний месяц была значительно нарушена стратегия и тактика лечения коронавируса, лечебная практика не менялась исходя из реальной ситуации.

В Ташкенте не хватает тестов и необходимых лекарственных средств. В аптеках цены на противовирусные и жаропонижающие препараты были необоснованно завышены в несколько раз.

Так, за последние дни таблетки, применяемые в лечении заболевания и стоящие обычно 80-100 тысяч сумов, подорожали в 7-8 раз. Вызывает недовольство возникший дефицит Кагоцела, Плаквенила, Эргоферона и других препаратов.

По словам президента, о безразличии министерства и хокимиятов к текущей ситуации свидетельствует и тот факт, что в настоящее время в больницах Ташкента и Ташкентской области остаются вакантными соответственно 418 и 816 штатов медработников.

Население сталкивается с проблемами, не понимая, куда обратиться и получить лечение от коронавируса и других заболеваний. Стало проблематичным вызвать скорую медицинскую помощь.

Наблюдаются случаи безразличия и халатного отношения врачей к больным. Имеется множество упущений в карантинном центре в Юкоричирчикском и лечебном центре в Зангиатинском районах.

Министру здравоохранения Алишеру Шадманову и хокиму Ташкента Джахонгир Артыкхаджаев вынесен выговор за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса в городе Ташкенте и лечению больных, недостаточную готовность к неблагоприятным изменениям эпидемиологической ситуации, отсутствие основательного противодействия заболеванию на низовом уровне. Руководители всех секторов столицы и Ташкентской области получили строгое предупреждение.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительственной комиссии поручено образовать в столице и Ташкентской области круглосуточно действующие штабы из числа руководителей всех министерств и ведомств, крупных медучреждений, вовлеченных в мероприятия по противодействию распространению коронавируса и организацию лечения населения.

Указано на необходимость увеличить в три раза количество мобильных групп при поликлиниках столицы и Ташкентской области.

Поставлена задача расширить коечный фонд больницы, недавно открывшейся в Зангиатинском районе, еще на 1000 коек.

Рассмотрены вопросы поддержания стабильности цен и поставок лекарств в Ташкенте, эффективной организации деятельности службы скорой медицинской помощи и call-центров, материального стимулирования медицинского персонала, работающего с больными коронавирусом, создания дополнительных коек для пациентов, а также поэтапного перевода людей из карантинных зон на домашний карантин.

Учитывая резкий рост обращений со стороны населения, подчеркнуто, что количество call-центров и операторов должно быть увеличено как минимум вдвое.

Хокимияту Ташкента поручено совместно с предприятиями-поставщиками лекарств создать не менее чем трехмесячный запас необходимых лекарств и средств защиты.

В эти дни испытаний очень важно обеспечить достаточность товаров первой необходимости и основных продуктов питания, не допустить необоснованного роста цен.

Подчеркнута важность широкой пропаганды среди населения значимости принимаемых мер по борьбе с пандемией, соблюдения правил карантина, сохранения социальной дистанции, объективного и оперативного освещения ежедневной работы в этом направлении в средствах массовой информации и социальных сетях.