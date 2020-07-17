Умер начальник управления Антимонопольного комитета Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Начальник управления Антимонопольного комитета Санжар Абдукадиров скончался, сообщает пресс-служба комитета.
"Тяжелая утрата постигла нас. Не стало замечательного человека, профессионала с большой буквы, специалиста, идеи и проекты которого были направлены на защиту прав предпринимателей", - говорится в информации.
Ему было 40 лет, причина смерти не уточняется.
Абдукадиров Санжар Хошимович родился в 1980 году в городе Наманган. Окончил Наманганский инженерно–технологический институт и Академию государственного управления.
Он являлся начальником Управления оценки воздействия актов законодательства и решений государственных органов на конкурентную среду Антимонопольного комитета Республики Узбекистан.