Умер начальник управления Антимонопольного комитета Узбекистана

Ему было 40 лет, причина смерти не уточняется. Он являлся начальником Управления оценки воздействия актов законодательства и решений государственных органов на конкурентную среду Антимонопольного комитета.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Начальник управления Антимонопольного комитета Санжар Абдукадиров скончался, сообщает пресс-служба комитета.

"Тяжелая утрата постигла нас. Не стало замечательного человека, профессионала с большой буквы, специалиста, идеи и проекты которого были направлены на защиту прав предпринимателей", - говорится в информации.

Ему было 40 лет, причина смерти не уточняется.

Абдукадиров Санжар Хошимович родился в 1980 году в городе Наманган. Окончил Наманганский инженерно–технологический институт и Академию государственного управления.

Он являлся начальником Управления оценки воздействия актов законодательства и решений государственных органов на конкурентную среду Антимонопольного комитета Республики Узбекистан.