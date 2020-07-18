Узбекистан направил Пакистану 25 тонн медицинской помощи

В состав груза вошли лекарства, перчатки, медицинские маски, респираторы, средства для защиты ног, пирометры, защитные очки и антисептики.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Накануне специальным рейсом из Узбекистана был доставлен гуманитарный груз в Пакистан, состоящий из средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. Об этом сообщает информационное агентство "Дуне".

Информационное агентство "Дунё" Узбекистан направил Пакистану гуманитарную помощь

Партия медицинской помощи прибыла в Исламабад из Ташкента. Общий вес груза составил 25 тонн. В него вошли лекарства, перчатки, медицинские маски, респираторы, средства для защиты ног, пирометры, защитные очки и антисептики.

Гуманитарный груз был укомплектован за счет средств из госрезерва. Частные отечественные компании также оказали помощь.

В свою очередь, правительство Пакистана выразило благодарность братскому узбекскому народу за поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Напомним: в начале июня Узбекистан направил в Кыргызстан восемь тонн гуманитарного груза, который состоял из аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов.