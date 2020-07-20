В Ташкенте от коронавируса скончалась старшая медсестра

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В Ташкенте от коронавируса умерла медсестра, ей было 60 лет, информирует пресс-служба хокимията Алмазарского района.
"COVID-19 безвременно забрал добрую мать, верную, самоотверженную, заботившуюся о пациентах Ферузу Аскаровну. Феруза опа, которая никогда не уставала помогать пациентам и демонстрировала преданность делу, особенно в нынешнее время, до конца оставалась верной своей профессии", — говорится в сообщении.
Феруза работала старшей медсестрой в 18-й семейной поликлинике столицы.
Напомним, в Узбекистане за прошедшие сутки выявили 566 случаев коронавируса. Общее число жертв достигло 87.