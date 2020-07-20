В Ташкенте от коронавируса скончалась старшая медсестра

Машины оборудованы новейшими технологиями, в том числе системой ИВЛ. Врачи в них могут оказывать медицинскую помощь на ходу.

Теперь работники больниц и неотложки будут оказывать помощь без теста на COVID-19, в Ташкенте готовят распределительный центр для инфицированных, Минздрав прокомментировал скандальное видео. Подробности — в материале.