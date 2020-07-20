09:37 20 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск

В Ташкенте от коронавируса скончалась старшая медсестра

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (710)
80 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200720/14579736/V-Tashkente-ot-koronavirusa-skonchalas-starshaya-medsestra.html

Феруза Тухтаева работала старшей медсестрой в 18-й семейной поликлинике столицы, ей было 60 лет.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В Ташкенте от коронавируса умерла медсестра, ей было 60 лет, информирует пресс-служба хокимията Алмазарского района. 

"COVID-19 безвременно забрал добрую мать, верную, самоотверженную, заботившуюся о пациентах Ферузу Аскаровну. Феруза опа, которая никогда не уставала помогать пациентам и демонстрировала преданность делу, особенно в нынешнее время, до конца оставалась верной своей профессии", — говорится в сообщении.

Феруза работала старшей медсестрой в 18-й семейной поликлинике столицы. 

В Ташкенте от коронавируса скончалась старшая медсестра
Пресс-служба хокимията
В Ташкенте от коронавируса скончалась старшая медсестра

Напомним, в Узбекистане за прошедшие сутки выявили 566 случаев коронавируса. Общее число жертв достигло 87.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (710)
Теги:
поликлиника, Ташкент, Ташкент, врачи, врач, смерть, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Большая Луна и маленький оборотень — 13 завораживающих фото космоса
Путин поручил провести внезапную проверку войск — как она осуществляется
Евразийский экономический союз в цифрах
Ключевые экономические показатели стран ЕАЭС

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться