Для создания резерва лекарств планируется выделить первые 10 млрд сумов

В каждом медучреждении, работающим с больными коронавирусом, организуют кассы коммерческих банков, которые будут выплачивать на месте заработную плату врачам за 14-дневный период.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Глава Узбекистана вновь раскритиковал работу по противодействию коронавирусной инфекции в рамках утреннего видеоселекторного совещания. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Шавкат Мирзиёев отметил, что с сегодняшнего дня в каждом медучреждении, работающим с больными коронавирусом, организуют кассы коммерческих банков, которые будут выплачивать на месте заработную плату врачам за 14-дневный период.

Запланировано выделение первых 10 миллиардов сумов для создания резерва из 49 видов лекарственных средств для лечения больных коронавирусом.

Вместе с тем указано на несистемную организацию на местах работы по сдерживанию пандемии.

В частности, звено первичной медико-санитарной помощи, то есть семейные поликлиники и сельские врачебные пункты, не переведены на круглосуточный режим работы.

В каждой клинике должна быть сформирована мобильная группа из трех врачей, которая будет консультировать пациентов с легкой или бессимптомной формой COVID-19, но в некоторых бригадах вообще нет врача.

Определено, что хокимият Ташкента, Министерство внутренних дел и хокимы каждого района будут отвечать за регулярное пополнение медицинских учреждений кислородом.

В зарубежных странах на каждого пациента с воспалением легких незамедлительно надевают специальную маску с кислородным концентратором и облегчают поступление воздуха, следят за насыщенностью крови кислородом с использованием пульсоксиметра. Премьер-министру поручено принять меры по скорейшей доставке этого медицинского инвентаря в страну.

Отмечалось, что для этой цели, при необходимости, выделят специальный самолет. Кроме того, необходимо облегчить процедуры ввоза кислородных концентраторов предпринимателями.

Хокимияты Ташкента и Ташкентской области выделят акционерному обществу "Дори-Дармон" соответственно 20 и 10 миллиардов сумов в качестве оборотных средств для создания запасов лекарств.

Практически все специализированные медицинские учреждения были заполнены больными коронавирусом, отметил глава государства. В результате пациенты с хроническим заболеванием почти лишены квалифицированной медицинской помощи.

Ответственным лицам поручено принять меры по восстановлению квалифицированной медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями за счет перевода пациентов с коронавирусом из специализированных больниц в другие учреждения, включая частные клиники.

Шавкат Мирзиёев отметил, что число людей, зараженных коронавирусом, может увеличиться. В связи с этим поставлена ​​задача умножить количество койко-мест для лечения пациентов с этим заболеванием как минимум в два-три раза, используя общежития вузов, крытые спортивные площадки и другие здания большой вместимости.