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UzAuto Motors открывает рынок подержанных автомобилей

UzAuto Motors открывает рынок подержанных автомобилей

UzAuto Motors
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200720/14585645/UzAuto-Motors-otkryvaet-rynok-poderzhannykh-avtomobiley.html

Необходимо лишь привезти свой автомобиль в UzAuto Motors Service & Trade-In Center, провести диагностику автомобиля по 172 точкам и получить специальный стикер.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. На территории UzAuto Motors Service & Trade-In Center открылась торговая площадка подержанных автомобилей, на которой можно выставить свой транспорт с пробегом на продажу бесплатно, либо подобрать для себя необходимый автомобиль, сообщает пресс-служба компании.

"Забудьте о шумных авторынках с толпами навязчивых продавцов, бесконечные марши между автосервисом, нотариусом и ГАИ", - говорится в информации.

Для этого необходимо лишь привезти свой автомобиль в UzAuto Motors Service & Trade-In Center, провести диагностику автомобиля по 172 точкам и получить специальный стикер, заключить договор передачи автомобиля на хранение и оставить свои контакты.

Продавцу автомобиля нет необходимости постоянно находиться там – менеджеры центра сами ознакомят потенциальных покупателей с автомобилем и при необходимости вызовут хозяина.

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Напомним, в июне узбекский автоконцерн UzAuto Motors объявил на своем Telegram-канале о старте продаж автомобилей Chevrolet массового сегмента в рамках заключенного соглашения с General Motors. Первыми моделями, доступными для российских покупателей, станут Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. 

Теги:
UzAuto Motors, автомобилисты, автомобиль, автомобили, Узбекистан, Узбекистан



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