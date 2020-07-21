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Самолет авиакомпании Белавиа

Россияне смогут вылететь из Ташкента в Минск 29 июля

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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22020
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200721/14591158/Rossiyane-smogut-vyletet-iz-Tashkenta-v-Minsk-29-iyulya.html

Время, на которое запланирован вылет, не уточняется. Подробности можно узнать у авиаперевозчика.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Россияне, желающие вылететь домой из Ташкента, могут воспользоваться вывозным рейсом "Белавиа" в Минск, запланированным на 29 июля. Об этом сообщили в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане.

"Граждане России могут приобрести билет на чартерный рейс компании "Белавиа" из Ташкента в Минск, который состоится 29 июля, — говорится в публикации на Telegram-канале Консульского отдела. — Торговый агент "Белавиа" по продаже билетов в Узбекистане расположен по адресу: город Ташкент, улица Шота Руставели, 58/1. Телефоны: (71) 280-51-55, (71) 280-56-16 (17)".

Время, на которое запланирован вылет, не указано.

Пассажиры в зале ожидания в международном аэропорту
© Sputnik / Роман Пятаков
Опубликован график вывоза граждан Узбекистана из-за границы с 20 июля по 2 августа
"Рейс выполняется по правилам и тарифам авиакомпании, подробности уточняйте непосредственно у представителей "Белавиа", — отметили в дипмиссии.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Теги:
россияне, Россия, Беларусь, Узбекистан, Ташкент, Минск, коронавирус, пандемия



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