Россияне смогут вылететь из Ташкента в Минск 29 июля

Время, на которое запланирован вылет, не уточняется. Подробности можно узнать у авиаперевозчика.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Россияне, желающие вылететь домой из Ташкента, могут воспользоваться вывозным рейсом "Белавиа" в Минск, запланированным на 29 июля. Об этом сообщили в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане.

"Граждане России могут приобрести билет на чартерный рейс компании "Белавиа" из Ташкента в Минск, который состоится 29 июля, — говорится в публикации на Telegram-канале Консульского отдела. — Торговый агент "Белавиа" по продаже билетов в Узбекистане расположен по адресу: город Ташкент, улица Шота Руставели, 58/1. Телефоны: (71) 280-51-55, (71) 280-56-16 (17)".

Время, на которое запланирован вылет, не указано.

"Рейс выполняется по правилам и тарифам авиакомпании, подробности уточняйте непосредственно у представителей "Белавиа", — отметили в дипмиссии.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.