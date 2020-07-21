Узбекистану надо отказаться от вывозных рейсов — лидер "Миллий тикланиш"

С марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулось около 20 тысяч соотечественников, в том числе более 13 тысяч из России.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Глава Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров предложил отказаться от вывозных рейсов для соотечественников, поскольку это может привести к новому росту заражаемости коронавирусом COVID-19 в республике.

Власти РУз с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину. Ранее оперштаб при Кабмине страны сообщал об организации с 22 июля по 2 августа еще 18 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе семи — из России.

"Надо прекратить вывоз своих граждан из других стран. Лучше надо думать об их финансировании. Еще один новый штамм будет очень тяжелым для страны", — написал Кадыров на своем Telegram-канале.

Он предложил изучить опыт Израиля в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"До 1 сентября текущего года они закрыли границы для всех. Почему? Потому что каждый человек приносит с собой новый тип вируса. Это и есть новый очаг", — считает лидер партии "Миллий тикланиш".

По данным Министерства транспорта РУз, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулось около 20 тысяч соотечественников, в том числе более 13 тысяч из России.

По последним данным, число зарегистрированных в стране случаев заражения коронавирусом составляет 17 590. Скончались 92 пациента, 9 463 выздоровели.

Власти продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы были поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 — "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. В настоящий момент вся территория страны остается "красной".

Условия карантина в Узбекистане начали смягчать еще в конце апреля. Однако из-за роста числа заболевших с 10 июля было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни — для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.